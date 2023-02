Juliette no da tregua. Mallorca está viviendo este martes la virulencia de la borrasca que azota el archipiélago desde hace ya más de 24 horas y que ha dejado una nevada histórica, incluso en zonas bajas de la comarca del Pla (Sineu, Petra, Pina, Montuïri o Lloret), en Marratxí y municipios costeros como Manacor, Felanitx y Santanyí. Las abundante precipitaciones, que no han cesado durante toda la noche, han provocado casi un centenar de incidentes y cortes de luz. En estos momentos la vista está puesta en los torrentes desbordados y en los catorce tramos de carreteras cerrados. Las autoridades piden precaución y recomiendan evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario.

El Servicio de Emergencias 112 ha informado este martes de que seis torrentes de Mallorca, el de Sant Miquel, en Campanet, el torrent de Sa Vall, de Manacor, el de Sa Siurana, de Sa Pobla, el torrente de Artà y el de Binissalem. Preocupa la situación en Búger, donde el torrente también está a punto de desbordarse. se han desbordado a consecuencia de las fuertes lluvias que afectan a la comunidad. El 112 en su cuenta de Twitter pide precaución a la población. La Dirección Insular de Carreteras del Consell de Mallorca ha informado del cierre de varios tramos de vía en la Serra de Tramuntana por acumulación de nieve e inundaciones. Están cerrados los tramos del kilómetro 6 al 47,5 de la Ma-10 (Pollença-Fornalutx); del kilómetro 7 al 15 de la Ma-2130 (Caimari-Lluc); del kilómetro 18 al 28 en la Ma-11A (Coll de Sóller); del kilómetro 1 hasta el 10 de la Ma-2100 (Bunyola-Orient) y la Ma-2141 (Sa Calobra). También están cerradas la carretera Ma-5017(Randa-Cura); la Ma-4020 (Manacor-Porto Cristo); la Ma-4014 (Cala Varques-Cales de Mallorca); la Ma-14 (Son Macià-Cales de Mallorca); el tramo desde el kilómetro 10 hasta el 17 de la Ma-1110 (Palma-Valldemossa); la carretera Ma-4100 (Manacor-Sant Llorenç) y el tramo desde el kilómetro 0 hasta el 9,41 de la Ma-5010 (Algaida Llucmajor). #ÚLTIMHORA Es desborda el torrent de Sant Josep, a Manacor. Juliette deixa un centenar d’incidències sobretot a Mallorca.



La meteorología adversa también ha provocado cortes del suministro eléctrico en Alaró, Vilafranca, Montuïri, Felanitx, Orient, Selva, Alqueria, Alaró, Alfàbia, Valldemossa, Pollença y Port d'Alcúdia. Las dificultades de acceso de las brigadas de Endesa por el mal tiempo están dificultando la solución de estas averías con la celeridad deseada. Según cifras del Servicio de Emergencias, se han registrado un total de 127 incidentes: 116 Mallorca, 7 Menorca y 4 Eivissa. De éstos, 21 en Felanitx, 10 en Escorca y 10 en Manacor. A desatacar: 30 asistencia en carretera, 18 caída de árboles y 17 carretera cortada. Cabe recordar que la borrasca Juliette mantiene activo el aviso rojo (riesgo extremo) por nevadas en la Serra de Tramuntana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este martes por la mañana también se ha activado la alerta roja por temporal marítimo en el norte de Mallorca. La altura máxima de las olas puede alcanzar los 15 metros. Es de esperar que la adversidad remita ligeramente el miércoles, festivo del Dia de les Illes Balears, pero las precipitaciones podrán ser ocasionales en Tramuntana y Llevant, siendo de nieve por encima de los 800 metros. El frío continuará durante toda la semana, con temperaturas por debajo de lo normal en esta época, pero irán recuperándose poco a poco y día a día.