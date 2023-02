Concentración de los socios de La Cala por el embargo de su cuenta

Vecinos de Son Cladera y socios de la asociación La Cala de personas mayores se concentraron este lunes en el local de la entidad para exigir al Consell de Mallorca que retire el embargo de sus cuentas que, según sus responsables, ha promovido la institución. Así, según destacó la secretaria de la asociación, María Ángeles Moral, el Consell les adelantó un dinero para hacer frente a los pagos del alquiler de su sede que estaban pendientes desde la época de la pandemia, cuotas que la asociación no pudo abonar al estar cerrada, no tener actividad y no haber cobrado las mensualidades a sus, aproximadamente, 500 socios.

Al parecer, según la secretaria de la asociación, esta ayuda, de 3.500 euros, estaba vinculada a que pagaran el resto de recibos pendientes «pero nadie del Consell nos avisó y nadie ha tenido en cuenta que estuvimos un año y medio sin ingresos» por lo que ahora la institución, a través de la Agencia Tributaria, les reclama que devuelva la cantidad. Moral asegura que se sienten «engañados», que ya acordó con Hacienda el pago fraccionado de la deuda y que ya han abonado la primera de las cuotas de 600 euros, «que salió del bolsillo del presidente», por lo que no entiende que, hace quince días, se haya embargado su cuenta bancaria. Asimismo, acusaron al Consell de prometerles una ayuda paralela para pagar el alquiler «sin que, hasta ahora, sepamos nada de ella».