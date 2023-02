Gabilondo y Garrigues reclaman un enfoque nuevo de la política

Gabilondo y Garrigues ya compartieron el mismo escenario del Teatre Principal hace seis años, en enero de 2017. Trump acaba de tomar posesión, no existía la COVID-19, el Reino Unido había celebrado el referéndum del ‘Brexit’ pero poco más se sabía, no existía la guerra en Ucrania... Lleno total este lunes y un diagnóstico: que «el futuro no está escrito».