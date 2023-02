Feijóo carga en Ibiza contra la política «frívola» del Gobierno sanchista

Poco más de 30 minutos necesitó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para cargar en Ibiza contra la política «frívola» que desarrolla el Gobierno actual de Pedro Sánchez. Por tanto, no dudará en modificar y derogar leyes sanchistas «mal hechas», que solo dividen, fracturan y causan indeseados efectos secundarios. Feijóo, en su intervención, tuvo palabras de reconocimiento para el ex ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, así como para otros compañeros de partido, aunque no mencionó en ningún momento al presidente del Consell d´Eivissa, Vicent Marí, envuelto en el escándalo de ‘La Vida Islados’. Sí cargo, y con dureza, contra las políticas desarrolladas por el Gobierno de Pedro Sánchez, muchas de ellas basadas en cuestiones «triviales».

«Un show» «En España, en los últimos años hemos visto que la política se ha convertido en un show, en un insulto permanente y en una crispación constante donde no se puede hablar de lo importante, ya que lo trivial forma parte de los mensajes del Gobierno central, autonómicos y de muchos ayuntamientos», declaró.

El popular aseguró que los españoles «no toleran que el Gobierno esté pensando todo el día en cómo ganar las elecciones y no pensando en solucionar los intereses de los demás». De hecho, defendió que siempre «es mejor un buen presupuesto que un titular llamativo» o «es mejor cuadrar las cuentas, que una buena foto en el Instagram». «Lo que hay que reconocer es que Sánchez es imbatible haciendo slogans. Ahí no vamos a competir», ironizó el político gallego, puntualizando además que esos anuncios son simplemente el «ejemplo de un engaño» y están «vacíos de contenido». Como era de esperar, Feijóo cargó contra la ley del ‘solo sí es sí’: «Dicen que son el Gobierno más feminista. Eso sí que es una buena broma. El Gobierno que más ha desprotegido a las mujeres de nuestro país, dice que es el más feminista».

En este sentido, aseguró que la norma es «el reflejo de la actividad legislativa de un Gobierno que sabe hacer pancartas, pero no leyes». «Para este Gobierno el feminismo es solo un campo de batalla», reiteró. Sobre el envío de armas a Ucrania, consideró también que el presidente socialista debería haber cesado de inmediato a ministras de su propio Ejecutivo, muy críticas con esta decisión. Por último, animó a todos a votar por el PP para abandonar «esta política de slogan constante, de teatrillo». «El sanchismo ha contagiado a todo el PSOE» puesto que, en la actualidad, la formación está «sometida a las minorías», señaló también. Acto de partido Alrededor de mil personas asistieron ayer a la comida que el PP había organizado en el Recinto Ferial de Ibiza, un acto de partido que muchos votantes reconocieron haber añorado durante los dos últimos años. Minutos antes de las 14:00 horas, Feijóo hizo su entrada triunfal saludando a unos y a otros, siempre acompañado por la presidenta del PP en Baleares, Marga Prohens, quien defendió que los ibicencos podrán contar con un partido «arraigado» como es el PP, que es el que «mejor representa a los ibicencos». «Estamos decididos a gobernar, pero no para ocupar sillas y ofrecer cargos, sino para solucionar las cosas», insistió la líder balear.

Prohens arrancó el aplauso de los asistentes cuando dio las «gracias infinitas» al presidente del Consell d´Eivissa, Vicent Marí: «Después de años de mayorías absolutas, de demostrar cómo se gobierna un municipio como Santa Eulària, lo estás haciendo también en el Consell d´Eivissa, con solvencia, con centralidad». La mallorquina también aseguró que, tanto ella como el partido, necesitan que Marí siga siendo el «alcalde de alcaldes». Sobre sus compromisos electorales, reiteró que declararán Ibiza como zona de difícil cobertura para solventar las carencias sanitarias actuales. Denunció que «solo desde el insulto y el abandono del PSOE en Ibiza se puede entender que los enfermos de cáncer ibicencos tengan peor atención y calidad de vida y peores garantías que los enfermos de otras islas». También subrayó que eliminarán «de una vez por todas» el impuesto de sucesiones. Por su parte, el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, señaló en su intervención la necesidad de confiar en Marga Prohens para gobernar Baleares «si queremos que nuestra sanidad no siga siendo de segunda». «Si queremos que se hagan los colegios después de que Armengol no haya hecho ninguno en ocho años y nuestros niños no estén hacinados y sin calefacción, hay que confiar en Marga Prohens», insistió. Sobre el presidente del Consell d´Eivissa, Vicent Marí, el popular manifestó que «yo quiero para los próximos años en nuestra isla la tranquilidad de Vicent Marí gobernando en el Consell Insular, la tranquilidad de las políticas serias y eficaces y de que, por encima de partidismos, Vicent Marí gobierna para todos. Eso es un presidente». «El 28 de mayo hay que cambiar las políticas del sectarismo y del enchufismo en todo», concluyó Vicent Marí.