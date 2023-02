🗣️@LluisApesteguia: "No podem permetre que es construeixin nous habitatges al nostre país, que és un territori fràgil, mentre n'hi hagi de buits. No hi ha una manca d'habitatge; hi ha gent sense poder-hi accedir dignament"



