El seu compromís, com a persona i com empresari, va traspassar el món turístic, i va fer Mallorca i Inca millors amb les seves iniciatives benèfiques, tant socials, culturals com patrimonials.



Ens deixa un bon empresari però sobretot, un bon amic. Gràcies per tant, estimat. DEP. https://t.co/GTNCI2RU5V