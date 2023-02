El Parlament ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por MÉS per Mallorca que impulsa el uso de topónimos en catalán y que Google, en la versión castellana de la aplicación Google Maps, los use de acuerdo con los criterios habituales empleados también en el resto de lenguas. Según ha concretado la formación este viernes en nota de prensa, los topónimos «forman parte del patrimonio cultural inmaterial y de la identidad de los pueblos y, a la vez, son un elemento esencial en la identificación de los territorios».

Por otro lado, han sostenido que es usual que topónimos propios de otras lenguas se adapten a la de recepción, siempre que la existencia de formas adaptadas tengan una tradición y un uso consolidado. «Si no es el caso, el criterio común es usar la forma propia de la lengua de origen», han indicado. Además, desde MÉS han señalado que la aplicación Google Maps, de la empresa Google, tiene diferentes versiones lingüísticas, según las preferencias indicadas o la lengua de navegación por Internet. En este sentido, los topónimos de los mapas se muestran en la lengua propia del territorio o bien en las formas adaptadas de acuerdo con los criterios internacionales habituales. «Pero este uso, que se da en todas las lenguas, tiene una excepción muy importante si se consulta Google Maps en castellano, ya que en este caso, para los topónimos de las Islas, se pueden encontrar formas como por ejemplo 'Santañy', 'Lluchmayor', 'La Puebla', 'Ferrerías', 'San José' o 'San Antonio Abad'», han advertido. «Estas formas de topónimos propios de la lengua catalana no tienen ninguna clase de justificación y son una falta de respeto hacia la cultura y los ciudadanos de Baleares, así como de todos los territorios de habla catalana», ha lamentado el diputado de MÉS Joan Mas. Por ello, ha pedido al Parlament y a todas las instituciones del archipiélago que se dirijan a Google «para que enmiende esta situación tan anómala». Bajo este criterio, la formación presentó una PNL para que la cámara balear inste Google a que, en la versión castellana de la aplicación Google Maps, use los topónimos de Baleares de acuerdo con los criterios habituales empleados también en el resto de lenguas, como son en la lengua de recepción para los casos que haya forma tradicional consolidada y en la lengua propia del territorio, el catalán, para el resto. La PNL se ha aprobado con los votos a favor de todas las formaciones salvo de Ciudadanos y Vox. Además, desde MÉS han recordado que las formaciones Compromís y Esquerra Republicana han presentado la misma PNL en sus respectivos parlamentos.