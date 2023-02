El Govern balear y los constructores ya han puesto en marcha 513 viviendas a precio tasado. Esta iniciativa foma parte del acuerdo entre el Ejecutivo balear y el sector el verano pasado, en el que se preveían 14.000 viviendas a precio asequible en el mercado tras la actualización de precios que se pactó. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha revelado estas cifras este viernes durante la inauguración de la jornada sobre nuevos modelos de vivienda que se celebra en el CaixaForum y tras la inauguración de la exposición Jo en vull un! Habitatge públic, digne, inclusiu i sostenible a les Illes Balears, del Institut Balear de Habitatge (Ibavi), instalada en el Passeig del Born de Palma hasta el 19 de marzo.

La presidenta explicó que de esats 513 viviendas, 100 se encuentran en Eivissa y 413 en Mallorca, ubicadas en Son Servera, Manacor, Calvià y sa Pobla. Armengol advirtió de la necesidad de introducir vivienda a precio asequible en el mercado. No necesitamos construir más viviendas de lujo sino para la gente de estas Islas. Hay que encontrar una buena fórmula para que nuestros hijos puedan vivir en su pueblo y no puedan pagar un millón de euros. El mercado no puede regular los precios».

Armengol recordó que durante los últimos ocho años se ha impulsado la vivienda pública, cuyo parque se ha incrementado «en un 72 por ciento». Y alabó el trabajo del Ibavi y su esfuerzo por poner en valor la vivienda pública: «Se rompe la historia de la vivienda píublica, que se desestigmatiza gracias a la vivienda digna que se está construyendo. Necesitamos viviendas de calidad para todo el mundo».

La presidenta del Govern afirmó que la Conselleria de Mobilitat i Habitatge «está desplegando todas las medidas posibles para ir incrementando el parque público de vivienda» y así destensar el mercado privado, como el nuevo programa de garantía hipotecaria del Ibavi. Las promociones actuales de vivienda protegida, destinadas al alquiler, se han diseñado teniendo en cuenta el respeto al entorno, el uso de productos de Kilómetro Cero, con técnicas innovadoras que mejoran la eficiencia energética y la innovación arquitectónica.

Por su parte, el alcalde de Palma, José Hila, advirtió que «la vivienda debe ser el quinto pilar del Estado del Bienestar. Muchas personas no podían acceder a estas viviendas y hay que incrementar la presencia de la vivienda pública sin olvidar la promocón privada». Hila advirtió que esta legislatura se han puesto en marcha 12 promociones de obra pública en Palma», un municipio en el que «solo el 1 por ciento de la planta de viviendas es protegida». El alcalde de Palma reiteró la necesidad de colaboración entre administraciones y advirtió que el Ajuntament está facilitando solares al Ibavi para construir más vivienda pública en el municipio.

Tras la inauguración se ha celebrado la conferencia Emergències, eficiències, marès i plantes marines, a cargo de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, Cristina Ballester, y el arquitecto del Ibavi, Carles Oliver. Después le siguió la mesa redonda Habitatge públic: reptes i respostes.