Casi 30 litros de sangre recogieron en la tarde de este martes los técnicos de la Fundació del Banc de Sang i Teixits de Balears en el CEIP Aina Moll. Todo un éxito gracias a la campaña impulsada por los alumnos de 5º de Primaria de este centro escolar, ubicado en la plaza de los Patines de Palma.

Medio centenar de madres, padres y docentes acudieron puntuales a su cita para ayudar a los alumnos a cumplir con el objetivo de aportar su grano de arena a la sociedad. Durante la tarde de ayer, mientras se llevaban a cabo las extracciones, los alumnos se dedicaban a entrevistar tanto a los sanitarios como a los voluntarios para proseguir con su proyecto cuyo título es ¿Cómo podemos organizar una actividad que ayude a salvar vidas humanas?

«Es la primera vez que he donado sangre y no me he mareado. Sí que es verdad que antes había donado cabello pero me he decidido a echar una mano al proyecto que llevan a cabo los alumnos», explicó Fabián, uno de los progenitores que se prestó a donar sangre. Tras la extracción, daba cuenta de un bocadillo de chorizo y un zumo para recuperar fuerzas.

Los voluntarios eran sometidos antes a un test para conocer su idoneidad y después pasaban a las camillas. Entre dos y cinco días después podrán consultar los resultados de la analítica a la que han sido sometidos. Los técnicos de la Fundación del Banc de Sang i Teixits señalaban que «tras la pandemia, volvemos a llevar a cabo campañas de extracción en los centros escolares». Y admitieron que «siempre es necesaria la donación de sangre pero en verano mucho más, ya que triplicamos la población y se dispara la demanda de los centros hospitalarios». Mientras tanto, los alumnos de 5º de Primaria del CEIP Aina Moll mostraron su satisfacción por el éxito de convocatoria, gracias a un proyecto en el que han sacado sus conocimiento más allá de las aulas.