El PSIB llegará este martes por la mañana a un acuerdo con Més y Podemos sobre la prohibición de ventas de vivienda a extranjeros. No será aprobando la totalidad de la propuesta que ha presentado el partido morado en su proposición no de ley, que se votará al final de la sesión de mañana. Tal como está redactada su iniciativa, pasa por elaborar una ley autonómica. El PSIB considera que esto no deja de ser un «brindis al sol». Sí se acordará una transacción donde quedará de manifiesto la posición favorable del Parlament.

Concretamente, se votará que el Govern, en coordinación con el ejecutivo estatal y las instituciones europeas, busque una fórmula. El PP votará no a todo, incluso de la supresión de las Golden Visa. La vivienda es uno de los puntos de la sesión plenaria de este martes. El otro es la reforma del Estatut y su desarrollo cuando se cumplen, el próximo 1 de marzo, 40 años de su entrada en vigor. Josep Meliá (PI) ha interpelado al Govern y al final de la sesión se debe votar una propuesta de Més per Mallorca. El pleno, como sucede desde hace unas semanas, ha incluido un momento de cierta crispación por cuenta de la situación del presidente del Consell de Ibiza y diputado del PP, Vicent Marí. Ha sido después de una pregunta de la diputada del PP Núria Riera a la consellera Mercedes Garrido por la ley del 'solo sí es sí'. La consellera ha pedido al PP que deje de utilizar a las mujeres y que se ponga de su lado.