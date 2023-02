Manuel Carnerero, sevillano de 28 años, es una de los más de 20.000 personas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que desde hace unos días se sitúa en 1.080 euros brutos mensuales. Trabaja actualmente como asesor financiero, en un trabajo temporal que le durará hasta mayo y, con este salario, paga una habitación de 350 euros en Son Oliva.

«Cuando me llamaron para este trabajo les dije que no lo aceptaría si no encuentraba un piso antes», dice Manuel, quien opina además que «Palma es una de las ciudades españolas que necesita cuanto antes una ley de vivienda. Muchas veces me preguntan que qué haría si fuera gobernante: me encargaría de que se cumpliese en Mallorca esta ley y hacer que una de cada tres viviendas fuera de carácter social». Manu estudió Derecho además de Financiación y Contabilidad. Por otra parte, cuenta con un máster de profesorado. A pesar de su amplia formación, ha vivido desde 2019 con salarios mínimos.

Poco dinero

Se mudó a Madrid para unos meses, y en ese momento cobraba casi 1.200 como profesor en un colegio privado. Con ese sueldo, pagaba 500 euros por una habitación: «No podía comer ni cenar fuera, y si salía de fiesta, compraba latas de cerveza e iba con los amigos a sentarnos a un banco». Esta experiencia le llevó a pensar que «parece que el ocio está solo permitido para un perfil adquisitivo alto».

Eso sí, como él ha vivido todas las subidas del SMI, aplaude que haya aumentado ahora a 1.080 euros: «Lo valoro mucho. En cinco años el sueldo mínimo ha subido un 60 %». Y Manu, a pesar de su situación, ha tenido meses en los que ha podido ahorrar 200 euros, algo muy difícil si lo piensa en frío. Otros meses, ni siquiera eso. En Palma, cobrando 1.080 euros, asegura que puede ahorrar 100 euros como mucho. Con un salario así, y estando en Mallorca, dice que es fundamental «fijarse en los precios del supermercado, comprar la fruta más barata y saber que comes por comer, no por placer».