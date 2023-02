En circunstancias normales, lo lógico sería celebrar que las fuerzas políticas decidan abrir un debate en profundidad sobre qué medidas se pueden tomar para resolver o paliar el innegable problema de la vivienda en Balears. No obstante, me temo que abordar el tema a las puertas de la confrontación electoral garantiza que pocas serán las propuestas razonables y que se acabará imponiendo el postureo. Ojalá me equivoque, pero creo que falta el sosiego necesario.