Exhumación por una herencia millonaria en Menorca.

Nuevos avances en la lucha por la herencia millonaria del magnate menorquín José María de Olivar Despujol. Después de que la mujer, que reclama ser su hija, lograra que un juez acordara la exhumación de los restos de sus posibles abuelos, este viernes finalmente se ha llevado a cabo. La comitiva judicial ha llegado al Cementeri Vell de Ciutadella para tomar muestras, procedentes del fémur y de otros restos óseos, de los padres del noble, Carlos de Olivar y Olives y María del Pilar Despujol Pou, para posteriormente cotejarlas con el ADN de la demandante.

Ahora, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona será el encargado de analizar las muestras para conocer si la mujer, que reside en Málaga y tiene 75 años, es hija de José María de Olivar. En principio se prevé que el informe se conozca en unos meses y en función del resultado el juez decidirá si convoca juicio oral. En el caso de que la demandante sea reconocida como su hija podría acceder a una herencia millonaria. Un patrimonio compuesto por casas señoriales, fincas rústicas, viviendas, joyas, obras de arte, participaciones en empresas y fondos bancarios en metálico, ya que actualmente los sobrinos del millonario son los herederos.

La supuesta hija del magnate abrió un pleito para ser declarada heredera forzosa de esta fortuna al morir su presunto padre biológico en 2018, al no tener más hijos, pero al estar sus restos incinerados no se consiguió obtener su ADN. Por su parte, los familiares vivos se negaron a hacerse la prueba, motivo por el cual el juez autorizó la exhumación de sus ancestros. Si finalmente se confirma la paternidad deberá iniciarse otro pleito de reclamación de la herencia, al menos la legítima, que en Menorca, se sustancia en la cuarta parte del total. Es decir, podría aspirar al 25 por ciento de la masa hereditaria que se calcula en 40 millones de euros. Sin embargo, también existe el riego de que la demandante pierda el pleito, pero, en el caso de que no ocurra podría ser declarada heredera universal.