El PP renueva a la mitad de sus candidatos a las municipales

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, y el portavoz nacional de campaña de los ‘populares’ Borja Sémper, presentaron ayer a los candidatos del partido a las elecciones municipales de mayo que con caras nuevas en un 50 % de los municipios. Prohens destacó que las listas combinan la experiencia de algunos que ya son alcaldes con caras nuevas. «Veo candidatos muy jóvenes, muchas candidatas mujeres y candidatos que vienen de otros partidos», dijo Prohens.

El PP presentará lista propia en 50 de los 53 municipios de la Mallorca, por lo que probablemente sea al partido con más candidaturas propias, a la espera de conocer las listas de todas las formaciones. Prohens recalcó el compromiso de su partido con el municipalismo y aseguró que consiste en estar al lado de los ayuntamientos «y no despreciarlos aprobando decretos de territorio sin consenso o aprobando el fondo de la ecotasa sin tenerlos en cuenta».

Prohens animó a los candidatos a ganar las elecciones. «Aquí nadie se presenta como candidato a regidor, nadie se presenta para hacer de oposición o para ser bisagra. Aquí todos os presentáis para ser los alcaldes y las alcaldesas de vuestros municipios», aseguró. El presidente del PP de Mallorca y candidato al Consell, Llorenç Galmés, aseguró que el PP es un partido «fuerte, unido, arraigado a nuestra tierra, que cree en el municipalismo y con mucha ilusión».

Recalcó que la formación presenta «los mejores candidatos» para liderar y gestionar los pueblos de Mallorca, «para conseguir el cambio y evitar que se cronifique el modelo de la izquierda de prohibiciones e imposiciones», concluyó. El portavoz del Comité de campaña del PP a nivel nacional, Borja Sémper, aprovechó el acto en Mallorca para exigir ya la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’. Aseguró que la ley es un reflejo del «sanchismo», que legisla «desde la pancarta y señala a la oposición cuando se le advierte de que no van por buen lugar». Criticó que se insulte a los jueces y se les tacha de machistas cuando más de la mitad son mujeres.

Sémper lamentó la guerra interna que se ha abierto en la izquierda con este asunto y denunció que el Gobierno no busca resolver el problema, rectificar o pedir perdón, sino «salir de la manera más indemne posible todo el lío que han creado». «Aunque te llames Pedro Sánchez también has de asumir responsabilidades; aunque milites en Podemos también has de asumir responsabilidades, sobre todo cuando cometes un error de esta envergadura que afecta a mujeres singularmente perjudicadas por algo tan terrible y dramático como es una agresión sexual», denunció.