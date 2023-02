Aumento «espectacular» de las enfermedades de transmisión sexual en Baleares

1 «Como ya la he tenido no la voy a tener más»

La coordinadora de CAITS, Joana Serra, recomienda a la población que se haga un cribado cada cierto tiempo porque «una enfermedad de transmisión sexual no deja inmunidad y mucha gente cree que como, ya la ha tenido, no la va a tener más. Eso es una falsa creencia», explica.

2 El contagio es posible a través del sexo oral

Las enfermedades de transmisión sexual también se contagian por el contacto de las mucosas de la boca con las secreciones, pues facilita la proliferación de virus y bacterias. La doctora Serra se atreve a asegurar que prácticamente nadie usa el preservativo y recuerda su importancia.

3 Muchos no usan preservativo si conocen a la persona

La experta señala una encuesta en que se exponía que el 25 % de los jóvenes que no usan el preservativo en sus relaciones sexuales asegura que es porque conoce lo suficiente a su pareja. Pero las enfermedades sexuales son muchas veces asintomáticas y no tiene nada que ver con la higiene.