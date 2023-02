La construcción «desorbitada» en Mallorca implica un consumo equivalente a la superficie de la Catedral cada 19 horas, lo que suponen 4.360 metros cuadrados urbanizados. Cada hora se edifican 230. Terraferida vuelve a aportar datos sobre esta «ola urbanizadora» que afecta a todos los rincones de la Isla, pero que se ceba con Llucmajor, Campos y Santanyí «por la influencia de la nueva autopista», según ha afirmado este miércoles portavoz de la entidad, Jaume Adrover.

Entre 2015 y 2021 se han artificializado 11,2 kilómetros cuadrados en el conjunto de la Isla, igual que 1.400 campos de fútbol de primera división que, a su vez, equivalen a la superficie completa del municipio de Lloseta. El 70 % de estos 11,2 kilómetros cuadrados son suelo rústico y eran zonas agrarias o boscosas intactas.

«En vez de isla somos una ciudad en medio del mar, no hay nada definido, es todo un continuo que se ocupa a costa de muchas cosas, como eliminar explotaciones agrarias, ecosistemas naturales y perjudicar la biodiversidad», ha lamentado Adrover, que recuerda el motivo de este desarrollo. «A pesar de la construcción desorbitada, el precio de la vivienda no deja de crecer porque estas edificaciones son para gente que no tiene problemas para pagarlas; todo lo que se hace es de lujo», ha dicho, y ha advertido de que «vamos hacia el modelo de Eivissa: hiperlujo frente a los residentes que viven en viviendas precarias».

El portavoz ha asegurado que la legislación urbanística actual, que data de los años noventa y principio de los dos mil, «no sirve de nada». «Las herramientas que tenemos son inútiles, pero esperamos que los partidos tengan en cuenta estos datos y actúen con medidas excepcionales», ha asegurado. Además, ha señalado que este proceso urbanístico se está dando siguiendo los procedimientos legales, aunque han detectado muchos casos que no lo son.

Copiar a Menorca

Jaume Adrover ha recordado que en Menorca hace 20 años que se decidió evitar todo lo que ahora pasa en Mallorca y se hizo un plan territorial que concentra el crecimiento en los pueblos y protege el rústico. Por ello, Terraferida ha vuelto a pedir una moratoria inmediata de construcciones residenciales en suelo rústico y su protección definitiva. También reclaman la elaboración de un nuevo Plan Territorial Insular que proteja íntegramente todo el suelo no edificado y fomente los usos agrarias, naturales y educativos. Además, piden rehabilitar las viviendas dentro de los centros históricos de los pueblos y ciudades de Mallorca siguiendo criterios sociales que permitan reciclar y rehabilitar espacios urbanos ya edificados.

Los datos que Terraferida ha presentado este miércoles en Can Alcover surgen tras un trabajo de investigación, clasificación y grafiar cada uno de los cambios territoriales observados y registrándolos en un Sistema de Información Geográfica (SIG) para poder generar mapas y datos. Las imágenes y capas aéreas usadas corresponden al portal público Infraestructura de Datos Espaciales de las Islas Baleares (IDEIB) del Govern.

Por otra parte, cabe recordar que Terraferida ya presentó el pasado verano otro estudio que alertó que en los últimos seis años se han construido 1.002 chalets nuevos en suelo rústico y se han ampliado otras 1.052 casas que, en total, han transformado 4,1 kilómetros cuadrados de parcelas de tierra fértil, garriga o bosque. Esto equivale a tres veces la superficie del centro histórico de Palma, que tiene 1,4 km2.