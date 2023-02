El sector del alquiler turístico de las Islas lamenta la sentencia del Tribunal Supremo que avala la prohibición de esta modalidad en el municipio de Palma. María Gibert, presidenta de Habtur, la Asociación de Alquiler Turístico de Balears, lamentó la sentencia, ya que «hace política de vivienda y la justicia no ha de hacer de legislador».

Gibert denunció que «la administración se aprovecha de tener recursos económicos ilimitados y no como nosotros, que no pudimos asumir el coste del recurso ante el Supremo, no porque asumiéramos las premisas del Ajuntament de Palma». Habtur se muestra muy crítica con esta resolución y su portavoz señaló que «esta sentencia no entra en el fin de la cuestión y además se basa en una premisa falsa, que el alquiler turístico genera problemas de vivienda. Y se ha demostrado porque no ha bajado el alquiler y no hay viviendas disponibles».

Gibert abogó por «los derechos de la ciudadanía, que somos todos. También los que ponen su vivienda en alquiler, quienes lo hacen dentro de su marco legal y con todas las garantías. Cada uno debería poder hacer lo que quiera con su vivienda, sin molestar ni crear perjuicios a los vecinos». La presidenta de Habtur no ha sabido decir el número de pisos turísticos que había antes de la prohibición de la actividad en Palma «porque nunca ha estado permitido» y advirtió que se está llevando a cabo «una competencia desleal hacia la gente que lo hace bien».