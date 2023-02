La Conselleria d’Educació ha ignorado múltiples peticiones para investigar si en los institutos de Baleares se imparten los temarios de la asignatura de Historia dedicados al estudio de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Aunque este período figura en el libro oficial que se usa en 4º de ESO en los centros públicos, Memoria de Mallorca advierte que, en la práctica, no se da con la excusa de que el curso se queda corto y no da tiempo. Lo mismo ocurre con la etapa de la Transición. «Es una carencia que se produce desde hace mucho y en todo el Estado», lamenta la presidenta de la entidad, Maria Antònia Oliver, y considera que se está «robando» esta parte de la historia a los jóvenes, aunque dice que muchos adultos tampoco la conocen.

Memoria de Mallorca hizo en diciembre de 2021 la primera solicitud a la Conselleria sobre el hecho de que no se imparta esta parte de la materia, pero desde Educació respondieron que no disponían de dicha información. Al saber que el Govern no emprendería ninguna acción, un particular envió un escrito firmado por 113 personas pidiendo que se revise si en los institutos se imparte o no este tema.

También advertía de que en los libros de Historia usados en los centros públicos y editados por Santillana, no figura en el glosario el concepto República. Sin embargo, sí que se definen hasta tres tipos de monarquía: absoluta, constitucional y parlamentaria, como ha podido comprobar este diario. La Conselleria respondió en marzo asegurando que estas quejas se trasladarían a Inspección Educativa para comprobarlo, puesto que la supervisión de los libros de texto y el resto del material curricular forma parte del proceso ordinario de ese departamento.

Como Educació no volvió a decir nada al respecto, el mismo particular volvió a insistir enviando el pasado diciembre otra petición firmada, esta vez, por 116 personas. A finales de este enero, la Conselleria respondió que es competencia de los centros adoptar los libros de texto, que no requieren de su autorización. Por ello, recomienda a los solicitantes que transmitan directamente a la editorial la petición para modificar el glosario. Educació, además, recuerda que la ley actual establece que los profesores son los que deben de programar y enseñar los temarios correspondientes a cada curso.