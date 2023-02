Epidemia de gripe en Baleares: «No podemos banalizar la enfermedad»

«La gripe es una enfermedad muy presente y que no se tiene que banalizar», apunta Jordi Reina, virólogo del hospital Son Espases. La situación actual es uno de los puntos más preocupantes del actual panorama sanitario. A falta de unos meses para cerrar la temporada, la incidencia acumulada es de 40 casos por 100.000 habitantes en Baleares, lo que supone un aumento considerable de la última estacionalidad normal sin el coronavirus de por medio en las que la media de contagio era de 9 contagios por cada 100.000 habitantes. En estos momentos, la situación en Son Espases aumenta en un 10 % la última temporada sin anomalías ajenas en la que se detectaron 650 casos.

La situación epidemiológica indica que es una temporada gripal con unos grandes índices de contagio causado por la aparición del Covid 19 durante estos últimos años. «Estamos viviendo un patrón clásico de la evolución vírica. Aunque está teniendo puntos muy altos de contagios, la situación no es extremadamente preocupante», ha analizado Reina. De otro modo, no descarta que la situación actual pueda derivar en pandemia. «No tiene una aparición periódica por lo que es imposible de predecir si la evolución indica una posible pandemia», comenta. Hace más de 12 años que la gripe no se convierte en una enfermedad pandémica, por lo que según considera Reina, la situación está bajo control y es complicada que pase a mayores.

Vacunas

La gripe, al ser una enfermedad muy normalizada dentro de la sociedad, la gente le tiene un cierto respeto. Jordi Reina asegura que los vulnerables conviven con su peligrosidad y se vacuna. «La gente mayor lleva años viviendo con la gripe y tienen mucha predisposición de cara a vacunarse. De hecho, ya se empiezan a negar para ponerse la cuarta vacuna contra el coronavirus y no ante la de la gripe», confiesa.

Por otro lado, Reina espera que el coronavirus se estabilice en una enfermedad estacional y por lo tanto, se establecerá un calendario de vacunación ya que los efectos de las vacunas tanto del Covid 19 y de la gripe son de seis meses. «Poner dos vacunas supondrá un problema para la sociedad, por lo que espero que los ensayos de loe expertos funcione antes de 2024 para poder vacunar conjuntamente con un solo pinchazo», además, Reina añade, que la cuarta dosis «es necesaria para la población vulnerable».

Siguiendo con el tema de las vacunas, desde IB-Salut, se manifiesta que hay un exceso de vacunas y se insta a la población a que se la pongan. «Normalmente, por poner un ejemplo, se compran 145.000 vacunas porque hay un núcleo de 142.000 personas que deben ponérsela y siempre hay un exceso de ‘stock’ para que la gente siga vacunándose», afirma.