Mallorca Nova, organización juvenil ligada a Més per Mallorca, ha puesto este pasado sábado las bases para ser «una organización juvenil fuerte» y «dar todo el apoyo a Més per Mallorca en las próximas elecciones». En una nota de prensa, Mallorca Nova ha celebrado este sábado suII Congreso en Ses Cases des Mestres, en Santa Maria, en el que Maria Victòria Llull ha sido reelegida como secretaria general. Después de ser reelegida como secretaria general, Maria Victòria Llull ha asegurado «haber puesto las bases para una organización juvenil fuerte y dar todo el apoyo a MÉS per Mallorca en las próximas elecciones».

También ha asistido al acto político de la asamblea el candidato de Més a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia. «En mayo de este 2023 necesitaremos todas las manos, todo el empuje y toda la ilusión que los jóvenes tenéis que aportar para ganar el Govern y el Consell y asumir el reto de hacer una Mallorca nueva», ha dicho el también coordinador del partido ecosoberanista. En este congreso, Mallorca Nova ha renovado los Estatutos y la Ponencia Política y ha aprobado un Reglamento de régimen interno y un Protocolo contra las agresiones machistas y Lgtbi-fóbicas. «Mallorca Nova ha demostrado ser una fuente de ideas, de inspiración y de perfiles formados y decididos», ha explicado Llull, quien también ha asegurado que «la Asamblea de este sábado evidencia que este es un proyecto que sigue creciendo para convertirse en el referente de la izquierda soberanista y ecologista». Un plaer acompanyar-vos en aquest II Congrés, @jmallorcanova!



Sou #ElJoventQueAvança, els imprescindibles: els que vos heu organitzat, els que lluitau, els que guanyareu!



💚 pic.twitter.com/bZqjsazTyz — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) February 5, 2023 El encuentro de este sábado, el II Congreso, es la primera Asamblea General de Mallorca Nova después de la asamblea fundacional de diciembre del 2020. Uno de los trámites importantes era la renovación del Secretariado Nacional, un órgano en el que Maria Victòria Llull volverá ocupar la secretaría general, acompañada de Joan Font (organización), Jaume Ribas (finanzas), Joana Catany (comunicación), Miquel Rosselló (formación y estrategia), Aina Maria Quetglas (relaciones territoriales y comisiones) y Diego Moncada (relaciones internacionales). Se han elegido también a los representantes de la organización en los órganos internos de Més, en el Consejo de la Juventud de Baleares (CJIB) y la composición de la nueva Comisión de Garantías. Así, Margalida Rius, Antoni Fornés y Maria Margalida Perelló han sido elegidos miembros de la Comisión de Garantías; Josep Nicolau, como representante de Mallorca Nova en el CJIB --Gabriel Bibiloni ha sido elegido como suplente--; Ferran Montero, como representante de la organización juvenil en la Ejecutiva de Més per Mallorca; y, por último, Joan Campins y Maria Socies Amorós, como representantes de Mallorca Nova en el Consejo Político de Més --Gabriel Bibiloni ha sido elegido como suplente--.