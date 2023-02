Josep Costa (Eivissa, 1976) es jurista y exvicepresidente del Parlament de Catalunya. La Assemblea Sobiranista de Mallorca le ha invitado hoy a una cena-coloquio en un restaurante de Petra, titulada El Procés no s'ha acabat.

¿Por qué defiende que no ha terminado?

—La lucha por la independencia continua en el activismo y en la gente organizada. Decir lo contrario no deja de ser un relato mediático, político e interesado que no responde a un análisis de la realidad del país, como se vio en la última Diada, con centenares de miles de personas movilizadas. Políticamente pasarán muchas cosas. Hay efervescencia, seguirá habiendo represión y gente que va a prisión.

La cumbre hispano-francesa se realizó en Barcelona y sin apenas oposición en las calles. Antes del 1-O hubiera sido imposible. ¿No demuestra esto que el movimiento se ha desactivado?

—No lo comparto. Fue un día entre semana, con un frío que pelaba, pero el paseo de la Reina Maria Cristina estaba lleno de gente protestando. No creo que sea un síntoma de debilidad, sino de que hay una movilización que no para. Las entidades sociales dieron apoyo. Además, hubo mucha presencia policial y esto no es un síntoma de normalidad. Quizás se esperaban disturbios en la calle, cuando eso solo ha pasado puntualmente, porque este movimiento es pacífico.

Da la sensación que ni a los partidos independentistas ni a la derecha española le interesa que el Procés acabe porque da votos.

—Haría una lectura diferente. Desde el punto de vista del estado y las fuerzas españolistas, hay una preocupación fundada en que no se ha acabado. Saben que lo volveremos a intentar hasta el final. No quieren levantar el pie del acelerador con la represión. No es que ellos quieran que continúe, ellos creen que no ha acabado. Su obsesión, desde la estrategia judicial a la mediática, es que no podamos volver a hacerlo.

Quim Torra continúa defendiendo la confrontación con el Estado. ¿Usted también?

—Debemos asumir que la estrategia por la independencia, especialmente después de estos últimos cinco años, es volver a la que seguimos entre 2012 y 2017, sin dejarlo a medias.

¿Que el Gobierno rechace la polarización con los indultos y la reforma del Código Penal invalida esta estrategia?

—El PSOE y el gobierno tiene sus habilidades para hacer propaganda, pero no ha habido una rebaja de la polarización. Han dejado a los presos, pero en libertad condicional, no son libres. Los usan como rehenes para frenar al independentismo. De esto pueden hacer marketing electoral. Pedro Sánchez no tiene unas ideas y las ejecuta, sino que se mueve por las circunstancias. La reforma del Código Penal no ha aflojado porque la reforma de malversación mantiene penas a mucha gente pendiente de juicio. Para los exiliados la reforma de la sedición es gratis. Eliminas un delito que, de facto, estaba borrado de la jurisprudencia. Veremos cuando se revisen las sentencias.

¿La independencia sería más fácil con un gobierno de PP y Vox?

—Es mes fácil conseguirla con un gobierno de Catalunya que defienda la independencia. Los pactos con Madrid entre ERC y el Gobierno español lo dificultan. ERC aparca la reivindicación independentista por beneficios personales para sus líderes. El PSOE es más de engañar con su retórica y el PP de insultar, pero los hechos son los mismos. La represión del PSOE es más edulcorada con el mensaje. En vez de hacer como el PP, que anima y aplaude a los jueces, hacen como que no tienen nada que ver y que hay separación de poderes.