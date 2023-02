La venta de alimentos elaborados en viviendas tampoco convence a la restauración

La autorización de venta de alimentos elaborados en viviendas ha suscitado diversidad de opiniones en los restauradores de Palma. Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las personas individuales podrán tener la cocina como zona de comercio al por menor. Los interesados en realizar dicha actividad tendrán que presentar una declaración en la que cumplan los requisitos legales para ejercer la actividad. En este documento debe aparecer el horario en el que se va a comercializar y también los productos elaborados además del plano de la vivienda en el que se especifique donde se realizará la actividad y someterse al control oficial por las autoridades.

Ante esta situación, el Govern balear ha decidido no implantar esta actividad por las complicaciones legales que conlleva a nivel fiscal e higiénico. A pesar de esta negativa, los restauradores de Palma habían demostrado su malestar ante Ultima Hora. Gabriel de la Cruz, gerente del restaurante UMI, considera que es un atentado a los pequeños comercios que viven con lo justo. «Es una medida muy negativa para nosotros», afirma. Además, lo compara con los taxistas. «Es como si cualquier persona puede ser taxista sin tener licencia, ni pagar la misma cantidad de impuesto, sin la limpieza que nos exigen...». Gabriel cree que esta nueva ley permite jugar con ventaja a los que quieran emprender de esta manera. «No tienen que pagar a trabajadores, no se puede saber si tienen las medidas higiénicas, la luz, el gas que nosotros gastamos para dar un servicio se queda muy lejos del que usará un particular». Bajo el malestar que genera esta situación, añade que «el Gobierno sigue sin pensar en los autónomos y las Pymes», sentencia.

En la misma línea, David, trabajador de La Consentida, afirma que es un atentado hacia los comercios. «Es como quitarle el pan a muchos empleados. A nosotros en particular no creo que nos afecte, porque tenemos el cliente muy fidelizado, pero al resto, posiblemente y no me parece nada bien». La situación en la que puede derivar esta nueva normativa preocupa mucho en este restaurante. «Puede derivar en intrusión laboral y que puede resultar perjudicial para el resto de negocios. Al final, por comodidad y precio, pueden terminar eligiendo esta opción y lo harán sin pensar en lo que hay detrás de cada pedido», puntualiza.

Por su parte, Mario, dueño de Biancco, confía en que en los lugares en los que se aplique se les exigirá unos métodos de envío higiénicos y que se harán las revisiones necesarias. «No me parece bien, pero espero que se les exija lo mismo que a todos. Permisos, análisis del producto que se usa para cocinar, condiciones higiénicas y que se respeten». Por otro lado, no le interesa lo que sucede a nivel comercial porque considera que su producto es diferente. «No creo que nos afecte mucho», asegura.

En el lado opuesto de la corriente crítica, aparecen locales que están a favor de esta nueva normativa que permite dar trabajo a jubilados o amas de casa. Elisabeth Torres, del restaurante Brutal, asegura que es una buena idea. «Me parece muy bien. Puede ayudar a gente sin trabajo y que sepa cocinar a sacar dinero y poder subsistir.». Además, no lo ve como una posible competencia. «No ofrecemos el mismo servicio ni el mismo producto. Si la gente quiere una buena pasta vendrá aquí y si quiere comida casera como croquetas o buñuelos va a probar esta nueva manera. Es una oferta más», matiza.

En la misma vertiente de opinión, Facundo y Ramiro, restauradores en diferentes locales palmesanos, ven una oportunidad para que la gente pueda tener un extra. «Mientras se cumplan las medidas sanitarias, pensamos que es algo positivo para alguien sin trabajo o en situación de necesidad» argumentan. Creen que la gente recurrirá a este trabajo cuando realmente lo necesiten. «Nadie en una buena posición económica va a ponerse a trabajar en casa para vender comida. Solo lo harán los que realmente necesiten el dinero», finalizan.