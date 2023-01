Tras las quejas del sector realizadas este lunes por las molestias de las obras, la Autoritat Portuària de Balears (APB) ha advertido este martes que los empresarios del Paseo Marítimo de Palma no pagan tasas de terrazas desde el 31 de diciembre porque se están tramitando. Las tarifas, explican, mantendrán los precios COVID y se estipularán a cinco euros el metro cuadrado al mes mientras que se ha creado una tarifa de fin de semana con un coste un euro el metro cuadrado. De esta manera, una terraza de diez metros cuadrados estaría pagando 50 euros al mes. Así lo ha explicado Antoni Ginard, jefe del área de Planificación e Infraestructuras de la APB, momentos antes de entrar en la reunión con la Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo.

«Desde el 31 de diciembre no se cobra nada. Con la licitación portuaria no se permite no cobrar pero sí que el coste sea el mínimo posible. Solo se cobra la ocupación cuando se ocupe y vamos a flexibilizar el tiempo de ocupación. Ahora se podrá ocupar los meses que quieran ocupar y incluso habrá flexibilidad en horario semanal o de fin de semana», señaló Ginard, que añadió que «incluso se podrá ajustar los metros cuadrados al mínimo que tienen establecido». Ginard advirtió que «el precio de mercado de una ciudad como Palma el coste de terraza está a 41 euros el metro cuadrado al mes, y en APB se les está cobrando 5 euros el metro cuadrado al mes».

Desde la APB se advierte que «estudiamos la exoneración de tasas pero la ley es bastante restrictiva pero aplicaremos todas las flexibilidades. Hablamos de costes ridículos. Eso no sería motivo para el cierre de un establecimiento».

Tras las quejas de los empresarios de la zona, desde la APB se aplicarán otras medidas para paliar las molestias por las obras de reforma del Paseo Marítimo. Así, se permitirá a los establecimientos elegir el mes de ocupación de las terrazas y se aplicará además una rebaja del 20 por ciento a la tasa de terrazas por la afectación de las vallas. Por otro lado, se darán facilidades de pago a los empresarios y podrán pagar las tasas a final de año si lo desean.

Terrazas habilitadas

Por otro lado, Ginard advierte que «el Paseo Marítimo está abierto al tránsito y las terrazas siguen habilitadas. Se han hecho obras para que sigan manteniendo la actividad». Ginard insistió en que los empresarios estaban informados de que las obras «se iban a realizar en tres fases y hemos informado a todos los grupos de interés, durante el último año. Hacemos obra en todo lo largo del paseo y se dividió la obra en tres subfases para hacerlo de la manera más rápida».

Este martes la APB se ha reunido con los empresarios de la zona y hoteleros y la semana que viene tendrá una reunión con sector náutico y los consignatarios náutico. Ginard explicó que «estamos escuchando a todos afectados para hacer modificaciones, como el cambio de las zonas de carga y descarga, así como una nueva parada de taxis. Estamos en comunicación con los interesados pero la obra tiene un plazo muy ajustados».

Manuel Jiménez, presidente de la Asociación de Empresarios del Paseo Marítimo, explicó que «el mes que viene se va a celebrar un congreso muy importante con 18.000 turistas en el Palau de Congressos y estarán todos los hoteles llenos y nos preocupaba cómo se va a gestionar con estas condiciones». Jiménez advirtió que «el jueves tendremos nuestra nueva junta directiva y tendremos otra junta aquí con hoteles, restaurantes, bares y el club de Mar y estarán aquí». La asociación insistió que «se han vallado las obras y ha creado mucho malestar» y Jiménez insistió en que la relación entre empresarios y la APB es muy buena pero «pedimos que se nos causen las menos molestias posibles». Aún así, no se pararán las obras en Semana Santa mientras que seguirán todos los establecimientos abiertos.