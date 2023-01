Prohens propone una estrategia para captar y fidelizar médicos y una auditoría de listas de espera

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha propuesto este viernes, en Ses Salines, donde ha lamentado el «precario» servicio público de salud del municipio, una estrategia para la captación y la fidelización de los médicos, una auditoría de listas de espera y un plan balear de infraestructuras y equipamientos. Según ha informado el PP en una nota de prensa, la presidenta de los 'populares' de Baleares, Marga Prohens, ha acompañado esta tarde al alcalde de Ses Salines, Juan Rodríguez, en la inauguración de la nueva Escoleta Municipal.

Prohens ha aprovechado su visita en el municipio para fijar la postura del PP respecto al «precario» estado del servicio de salud en el municipio. «Una situación que se viene repitiendo en el tiempo y no solo aquí, sino en otros muchos municipios de Baleares: falta de médicos, unidades básicas sin facultativos y centros de salud continuamente descubiertos», ha indicado Prohens.

Desde el PP han explicado que, en el caso concreto de Ses Salines, en el centro de salud de la localidad costera de la Colònia de Sant Jordi se da la circunstancia que «la médico se encuentra, con todo su derecho, en reducción de jornada, por lo que sólo atiende dos días». El resto de los tres días que debe ser sustituida, han apuntado, los vecinos se encuentran sistemáticamente con que «no hay médico». Si hay cualquier urgencia ocurre lo mismo, «el centro de salud sin médico».

Los vecinos han iniciado una recogida de firmas y piden atención diaria y también recuperar el servicio de pediatría que han perdido desde la pandemia, situación que obliga a las familias con niños a desplazarse hasta Campos. Marga Prohens ha negado haber ido a Ses Salines a criticar. «Lo he dicho siempre: a cada crítica, una solución, lo que defendemos es que no es un tema fácil, no hay soluciones mágicas, pero el Govern puede hacer mucho más para mejorar la situación».

En este sentido, la presidenta del PP balear ha reiterado su compromiso anunciado el pasado mes de diciembre, basado en tres ejes, una estrategia a medio y largo plazo para la captación y fidelización de médicos, una auditoria de las listas de espera y un plan de infraestructuras y equipamientos sanitarios. «Mientras Armengol y sus socios se pelean por la lengua, el PP está en lo importante y por eso mañana celebrará una convención sobre sanidad para hablar de aquello que realmente preocupa del servicio de salud de Baleares», ha concluido Prohens.