El 81 % de los ciudadanos de Baleares pueden solicitar la vivienda social

La consellera insular de Ocupación, Vivienda y Cooperación Local, Cristina Gómez, ha subrayado este viernes que el 81 por ciento de la población de Baleares cumple los requisitos para solicitar vivienda social y ha matizado que el difícil acceso a la vivienda se ve agravado cuando se suman características de género, raza o edad.

Gómez se ha referido también a la posibilidad de limitar la compra de vivienda solo a personas residentes en las islas, puesto que «las compras de vivienda en Baleares por personas no residentes han subido un 93 por ciento entre el 2020 y el 2021, llegando el 2021 al 36 por ciento de las viviendas adquiridas en Baleares por personas no residentes, que a la larga tienen las viviendas cerradas diez meses el año o las destinan a alquiler turístico, es decir, a ser un bien especulativo y no un bien de uso».

La responsable insular ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de las 'Jornadas Vivienda e inclusión. Nuevas políticas de vivienda' organizadas por el Consell Insular de Menorca Por su parte, la presidenta de la máxima institución insular, Susana Mora, ha destacado que «a día de hoy el acceso a la vivienda no es un derecho garantizado para todo el mundo» aunque las dificultades de acceso se van incrementando. «Lo hemos visto en grandes ciudades europeas, pero los datos nos señalan que en Menorca empieza a ser una realidad cada vez más latente, mientras hay decenas de viviendas vacías», ha manifestado.