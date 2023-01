Una historia de superación tras intentos de suicidio y una depresión

La mochila de Erica Pericàs (Palma, 1987) pesa mucho, pero ella la sabe llevar y eso le hace más fuerte. Su historia es de supervivencia, de miedos y, también, de superación. Tuvo intentos de suicidio y está diagnosticada con un trastorno depresivo recurrente. Tras un breve periodo hospitalizada, decidió lanzarse a la piscina y escribir Pijamas Verdes, su propia biografía con textos que escribió en los años 2004, 2014-15 y 2019-20. La autora presentó este jueves su libro en el Centre de Cultura Sa Nostra acompañada por el editor Guillem Rosselló (Ed. Balèria).

«La idea de titular la obra como Pijamas Verdes es porque en el psiquiátrico, los que estábamos ingresados íbamos con una bata verde. Pensé entonces que sería un título apropiado. Quiero hacer ver que cualquier persona puede estar en esta situación y, por ello, debemos hablar libremente de las enfermedades mentales, como una depresión o la esquizofrenia».

Primeras veces

Erica relata con precisión su experiencia con la salud mental. En 2004, cursando bachiller, tuvo una pequeña depresión. Dice ahora que era depresión pero en aquel momento no tuvo diagnóstico. «Ese fue mi primer episodio, estaba triste y no sabía qué hacer con mi vida». No fue hasta que, en esa etapa, amenazó con suicidarse cuando sus padres reaccionaron. Pero los intentos llegarían cuando Erica se encontraba en Inglaterra. La primera vez estaba estudiando Filología Inglesa y Rusa. Era 2009. Tras pasar luego un periodo en Mallorca, en 2015 regresó a Inglaterra para trabajar.

«Lo que me marcó fue que un día dando clase me quedé en blanco. Empecé a tener un ataque de ansiedad. Mi madre decidió que regresara a la Isla». Tuvo un intento severo de suicidio que le llevó a ser hospitalizada. Tras recurrir a tratamientos como el electroconvulsivo, Erica lleva una vida de autoconocimiento y autocomprensión. La familia y las amistades son un apoyo fundamental, como lo ha sido escribir este libro: «Si algo positivo me ha dado la enfermedad es no ser tan exigente conmigo, aceptarme, tomarme las cosas mejor y ser más humana».