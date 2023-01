Los muestreos en busca de ADN de ‘vell marí’ se hacen cada seis semanas

El proyecto científico Spot the Monk (Localiza la foca monje) no ha finalizado con el hallazgo de rastros de ADN de 'vell marí' en aguas de Cabrera y sa Dragonera, sino que, en el caso de Baleares, siguen realizándose muestreos cada seis semanas en estas dos localizaciones. Así lo explicó este jueves a este periódico Giacomo Tavecchia, investigador del Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (Imedea) y coordinador en Baleares de Spot the Monk, quien señaló que «los rastros de ADN en Cabrera y sa Dragonera son sólo una pequeña parte del proyecto, pues abarca buena parte del Mediterráneo. Ahora estamos a la espera de la publicación del artículo científico».

Noticias relacionadas El 'vell marí' en Baleares, la historia de una extinción Reaparición del 'vell marí' en Baleares 65 años después del último avistamiento En concreto, se están realizando muestreos en tres puntos de Cabrera y otros tres de sa Dragonera a través de una metodología que, liderada por la profesora Elena Valsecchi (de la Universidad de Milán-Bicocca), es capaz de detectar ADN en el medio natural, en este caso el agua del mar, sin necesidad de disponer de restos corporales. El hallazgo de ADN de vell marí en Cabrera y sa Dragonera viene a confirmar una presencia al menos esporádica de ejemplares en aguas de Baleares y abre la puerta a la posibilidad de que una recolonización natural en las Islas sea más factible de lo que se creía hasta ahora. Como se recordará, el vell marí está extinguido en Baleares desde 1958, aunque ha habido observaciones posteriores de la especie, siempre muy esporádicas. El apunte Avistamientos en la península de Llevant Un lector aseguró ayer a este periódico que, en agosto de 2021, encontró un ‘vell marí’ en una pequeña cueva de la península de Llevant. Según este lector, pudo ver al ‘vell marí’ durante tres días a una corta distancia sin que al animal le incomodara especialmente la proximidad de una presencia humana. Desgraciadamente, unas supuestas fotos se han perdido. Medi Ambient reconoció ayer un avistamiento en la península de Llevant en 2019.