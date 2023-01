Mucho se cuestiona la hiperventilación del mercado inmobiliario en Balears, copado en buena medida por las inversiones extranjeras, una coyuntura que en la Conselleria d’Hisenda no deben ver con los mismos ojos que las voces críticas que defienden el poner freno a la llegada de tanto capital del exterior que, a la vista está, también sirve para sanear nuestras cuentas públicas y mejorar los servicios que nos afectan como ciudadanos. La cuestión es alcanzar el ansiado equilibrio, aunque mucho me temo que se sigue optando por fórmulas que hacen más elitista el acceso a una propiedad inmobiliaria para los residentes. De momento el Govern ya va pillando cacho. Y no poco.