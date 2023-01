La nieve acumula hasta un metro de altura en las cimas de la Serra de Tramuntana, según ha informado el portavoz adjunto de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Miquel Gili. No obstante, ha precisado que esto sólo sucede en algunos puntos, ya que de forma generalizada el grosor es de unos 40 centímetros de altura.

El portavoz adjunto de la delegación territorial de la Aemet en las Islas ha recordado que esto no sucedía desde el año 2018. En este punto, ha asegurado que la nevada de este miércoles no se puede calificar de «histórica», pues que no ha nevado tanto. A su modo de ver, histórica fue la del año 2012, ya que la nieve incluso cuajó a nivel del mar; hay que remontarse a 1956 para encontrar otra de la misma magnitud.

❄️Les intenses precipitacions caigudes en les darreres hores han contribuït a augmentar el gruix de neu a les parts altes de la Serra de Tramuntana (per damunt de 1000 m aprox.) 🌧️71 l/m2 registrats a la nostra estació de Son Torrella en les darreres 24 h. https://t.co/4UrzSpnH4y — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) January 25, 2023

Gili también ha manifestado que se espera que siga nevando en las cimas de la Serra durante los próximos días, exactamente hasta el domingo, por lo que el espesor de la nieve se mantendrá (alguna se derretirá cuando salga el sol); y en algunos puntos, especialmente en la cara norte podría aumentar. Es importante tener en cuenta que la predicción meteorológica avanza que las lluvias no serán tan importantes como las de las últimas horas, por lo que no se esperan nevadas tan copiosas.

El frío se mantiene

Gili también ha señalado que durante toda esta semana el frío continuará siendo el protagonista, ya que la Isla sigue bajo la influencia de una masa de aire polar. De este modo, se prevé que las máximas no superen los 8º-13º de altura; lo habitual en esta época del año son 14º-15º, por lo que estará claramente por debajo.

Más frías aún serán las noches. La Aemet prevé mínimas de entre 3º y 5º; lo habitual son 6º. Además, ha subrayado que se ha activado la alerta amarilla por frío este próximo viernes a las 00:00 horas en el sur, interior, Serra y levante puesto que las temperaturas pueden caer hasta los -3º. El aviso estará en vigor hasta las 8:00 horas de es día. Los municipios en los que hará más frío son Manacor, Felanitx, Campos, Porreres y Sineu; Sineu, así como las localidades de la Serra y las zonas más altas del término municipal de Pollença. El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas ha asegura que este episodio de frío no es excepcional, pese a que se pueda tener la sensación de que sí lo es. La explicación que da es que venimos de varias semanas con temperaturas bastante más elevadas de lo normal, que hacen que ahora la sensación de frío sea mayor.

De cara a la próxima semana se prevé que las temperaturas comenzarán a recuperarse hasta situarse en los valores propios de esta época del año. Además, los pronósticos indican que en la semana del 6 al 12 de febrero se superarán.