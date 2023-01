La nieve ha sorprendido este sábado por la noche a muchos mallorquines, ya que ha nevado a nivel del mar. Se trata de un fenómeno poco habitual, ya que suele limitarse a las zonas de montaña de la Isla. No obstante, cabe precisar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había informado de que existía esta posibilidad, ya que había situado la cota de nieve en la Isla a partir de los 200-300 metros de altura, e incluso, había activado la alerta amarilla por nieve.

Uno de los puntos de Mallorca en los que han podido disfrutar de la nieve a nivel del mar ha sido en el Port de Pollença, como se puede observar en las imágenes difundidas en Twitter por un residente en la citada localidad.

@aquilatierratve nieve al nivel del mar en Port de Pollença, Mallorca pic.twitter.com/dj2Ed79A3Z — Adripeich (@Adripetazeta) January 21, 2023

En Palma también se ha producido este fenómeno, poco frecuente, algo que algunos palmesanos no han dudado en definirlo como «felicidad extrema». También se han visto copos de nieve en Canyamel y Calvià.

Nieve granulada en Canyamel, Mallorca. pic.twitter.com/k2upzwNmWM — Frank Muñoz (@meteopasion) January 21, 2023

En las zonas del interior de la Isla también han podido gozar de este fenómeno. Este es el caso de Marratxí, como se puede ver en las redes sociales. En Felanitx también ha nevado.

No obstante, las nevadas no ha sido poco significativas y la nieve no ha llegado a cuajar a nivel del mar. Donde seguramente sí lo haya hecho, en el caso de que se produjesen precipitaciones, es en la Serra de Tramuntana. Por ello, habrá que estar muy pendientes este domingo por la mañana para ver si llegan imágenes de la Serra teñida de blanco. Cabe recordar, que en las cimas ya ha nevado esta semana.

Mucho frío

La predicción del tiempo en Mallorca de la Aemet para este 22 de enero anuncia intervalos nubosos. Puede producirse alguna precipitación ocasionalmente con tormenta y granizo pequeño, más probables hasta mediodía en el noroeste de Mallorca. La cota de nieve se mantiene en torno a los 200-300 metros de altura. Sin embargo, no se esperan nevadas importantes, ya que hay poca posibilidad de precipitaciones; de hecho, sólo se prevén en una zona de la Isla. El frío seguirá siendo intenso, ya que las máximas no superarán los 8º-12º. Se trata de valores por debajo de lo habitual en esta época del año, que son 14,5. Esta pasada noche ha sido muy fría y ha helado en varios puntos. Así, algunas zonas han estado bajo cero. En Campos la mínima ha sido de -3, mientras que en Ses Salines y en ls Serra d'Alfabia se ha situado en -2.

22/01 00:06 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/ZBWfJiDyeS — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) January 21, 2023

El viento soplará del norte, rachas 70 km/h en el noroeste de Mallorca. Por este motivo, se ha activado alerta amarilla hasta las 11:59 horas. En este zona también hay avisos costeros por mala mar, ya que las olas podrían alcanzar los 8 metros de altura. En el las costas de la Serra y levante el aviso es de nivel amarillo, por olas de entre 3 y 4 metros de altura.