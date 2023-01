La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expresado su «total condena» por el ataque «cobarde» contra el árbol plantado en Manacor, el 25 de noviembre del año 2021, en memoria de las mujeres víctimas de violencia de género. En un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, la presidenta Armengol ha mostrado su «total condena» a este ataque «cobarde» contra la memoria de 41 mujeres asesinadas en Baleares y sus familias. Además, ha querido transmitir «fuerza» al Movimiento Feminista de Mallorca.

«Ni un paso atrás ante aquellos que niegan las violencias machistas y van contra los derechos de todas», ha enfatizado.

El árbol en memoria de las asesinadas por violencia machista, que el colectivo Dones de Llevant, plantó con motivo del 25 de noviembre del año 2021, apareció destrozado este pasado viernes, 20 de enero. Un ataque que censuró el Movimiento Feminista de Mallorca, con un mensaje publicado en redes sociales, en el que se apuntaba que «la violencia extrema que los machistas ejercen sobre las mujeres, se había reproducido también de manera simbólica».

En el mismo mensaje, el Movimiento Feminista de Mallorca expresaba «todo el apoyo» al Colectivo Dones de Llevant y concluía asegurando que «no pasarán».

Por su parte, el colectivo Dones de Llevant remitió un comunicado en el que lamentaba que, este pasado viernes, el árbol plantado en la plaza de ses Perleres el 25 de noviembre de 2021, en memoria de las mujeres asesinadas por violencia machista, hubiera aparecido cortado. «¿Quienes son estas personas capaces de actuar con violencia deliberada contra lo que era un recuerdo permanente del dolor y la grave injusticia que representa el machismo?», se preguntaba y añadía que a lo ocurrido «se le puede llamar terrorismo o salvajada» pero lo que tiene claro el Colectivo es que «no es solo un acto incívico».

«Es mucho más. Es un aviso de que con la complicidad de algunos partidos políticos, de algunos medios de comunicación, y de la indiferencia de algunas personas, se va coagulando una nebulosa fascista que obliga a las mujeres a estar bien atentas y seguir con más determinación que nunca apuntando claramente a quien hace posible estas acciones directa o indirectamente», puntualizaba. «La violencia contra las mujeres no es un hecho ineluctable y ahora estamos en un momento crítico», advertía, haciendo hincapié en que «las mujeres no caerán en el miedo, ni en la ralentización». «Más que nunca seguiremos luchando con todo el coraje y compromiso porque somos muchas y estamos juntas. No dejaremos de abrir ventanas en este cielo cerrado», finalizaba.

El Ayuntamiento de Manacor se ha comprometido con el Colectivo Dones de Llevant a denunciar este lunes lo ocurrido ante la Policía para que se investiguen los hechos; así como a replantar cuanto antes el árbol en memoria de las víctimas de violencia de género. La presidenta de Dones de Llevant, Antonia Matamalas, ha asegurado que, en caso de que la investigación termine en juicio, el Colectivo se presentará como acusación particular.