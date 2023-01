El temporal provoca desabastecimiento de productos frescos en Formentera

La Pequeña y Mediana Empresa de Formentera ha confirmado que el temporal ha provocado una falta de producto fresco en la isla, debido al cierre del puerto por el oleaje, y ha advertido de que «ahora se han visto y se han sufrido los efectos de la triple insularidad». Como había avanzado 'Diario de Ibiza', productos frescos como fruta, verdura, pescado y carne se agotaron en la tiendas de Formentera este jueves por la tarde, ante la imposibilidad de reponer material, ha indicado el responsable de Comercio de Pime Formentera, Joan Mayans.

En declaraciones a Europa Press, Mayans ha lamentado que «contra un temporal así no pueden hacerse muchas cosas», dado que el puerto tuvo que cerrarse en numerosas ocasiones debido al mal tiempo. «Este viernes por la mañana estamos en la misma situación porque tampoco ha salido el barco de carga y hasta mediodía, en principio, no recibiremos productos», ha destacado Mayans, quien ha lamentado que durante estas jornadas «ha habido supermercados que no han montado ni el mostrador».

Mayans ha reconocido que en esta ocasión se han unido varios factores que han provocado esta situación. Uno de los condicionantes ha sido el día de la semana en que comenzó el temporal puesto que el martes es cuando se transporta el producto fresco a la isla. «Si este temporal, en vez de comenzar en martes lo hubiera hecho en miércoles, ya no estamos hablando de lo mismo», ha puntualizado.