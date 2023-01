El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha sorprendido en Fitur por cómo él ha visto el impacto de la pandemia en la economía y en la industria turística española. En un encuentro con la patronal hotelera CEHAT, señaló que la pandemia provocó que el sector agropecuario que abastecía a toda la planta hotelera española se viera afectado de lleno. Así, puso como ejemplo que en plena actividad los hoteles españoles necesitan cada día abastecerse de 200.000 huevos, cantidad que desapareció de un plumazo con el cierre de establecimientos.

Garamendi con este sencillo ejemplo quiso dejar claro que la interrelación de la economía con el turismo es algo más que hablar de cifras estadísticas llegadas de pasajeros, gasto turístico y ratios de ocupación. Su particular visión sorprendió a los dirigentes de la CEHAT, pero dio en el clavo. La responsable de Turismo en la CEOE, Inmaculada Benito, bien conocedora de la realidad turístico balear, llevó a Garamendi al estand de Balears para ver su diseño y comprobar el crisol que supone este para todo tipo de reuniones.

Hablando del estand, muy pocos políticos en activo y con responsabilidades municipales, autonómicas y en los consells quisieron pasar por la zona del metaverso, ya que tenían que ponerse unas gafas y ver, cual avatar, la realidad virtual a ciegas haciendo aspavientos con las manos. La lectura de «van ciegos a las elecciones» pesó más que la simple curiosidad de lo que es y será a partir de ahora lo que se dado en llamar metaverso. Decir que artilugios de todo tipo relacionados con el mundo virtual han proliferado por los estands de muchas comunidades autonómas.

La instalación balear fue ayer un continuo trasiego de empresarios turísticos. Hay máximo interés de cara al próximo verano y ello genera nervios y ganas de no quedarse atrás ante el empuje de la competencia. La reunión de Mes con CCOO no pasó tampoco desapercibida. Es la primera vez en la historia de la hotelería que un partido en el Govern mete baza en el convenio. Ha habido muchos aniversarios en Fitur, pero resalta el de Baleària por sus 25 años de historia. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, no se lo perdió y alabó ayer la trayectoria de Adolfo Utor al frente la naviera.