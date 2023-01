Ya se ha convertido en todo un clásico: llega Sant Sebastià y el tiempo en Mallorca se estropea. Aunque no se trata de un fenómeno que se pueda demostrar científicamente, lo cierto es que si se comprueba lo sucedido cada año, lo más habitual es que las dos primeras semanas del año el tiempo sea bastante estable, pero en torno al día 19 suele cambiar: el frío, el viento y la lluvia cobran protagonismo.

La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha explicado que durante las dos primeras semanas del año suelen producirse las conocidas como 'calmas de enero', que se caracterizan por un tiempo estable y temperaturas más elevadas de lo habitual para la época del año. Durante las últimas semanas se ha producido este fenómeno, e incluso, se han llegado a superar los 25º en algunas zonas. Además, se han prolongado durante más tiempo de lo habitual, puesto que comenzaron en el pasado mes de diciembre.

Sin embargo, el pasado domingo por la noche comenzaron a llegar frentes a la Isla, que han dado lugar a un cambio radical de tiempo. El viento está arreciando con fuerza desde este pasado lunes y las temperaturas máximas bajarán este miércoles unos 10º y no se superarán los 12º-14º. Además, la sensación térmica será aún menor debido al viento, en torno a un par de grados menos. La cota de nieve se situará en torno a los 600-700 metros de altura, aunque no se esperan nevadas muy copiosas porque habrá poca precipitación.

Preguntada por si lloverá en la Revetla de Sant Sebastià, la delegada de la Aemet ha avanzado que no se esperan lluvias importantes en la Revetla de Sant Sebastià, aunque no se descarta «alguna gota ocasional y aislada». Sí habrá rachas fuertes de viento y hará mucho frío. En relación a esto último, Guerrero ha avanzado que las temperaturas se mantendrán bajas, al menos, hasta el próximo 25 de enero. La estimación es que no se superen los 12º-14º de máxima; lo normal en esta época del año son 14,5º, por lo que estarán ligeramente por debajo. Las mínimas se moverán en torno a los 2º-6º; lo propio son 6º.