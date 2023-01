Entrar o salir por la línea continua del carril bus-VAO de Palma es el motivo de multa más frecuente, según han informado desde la Dirección General de Tráfico (DGT). En este sentido, las mismas fuentes han recordado que «al carril bus-VAO sólo se puede acceder en el kilómetro 6,5 de la Ma-19 y se puede salir del mismo donde hay línea discontinua, y solo para tomar la Ma-20; es un carril directo origen destino». De este modo, los conductores que quieren acceder a la capital balear desde el Coll d'en Rabassa o el Molinar no se pueden incorporar al mencionado tramo de la vía.

Aunque desde la DGT han asegurado que aún no pueden facilitar datos concretos del número de multas que se han interpuesto (entró en funcionamiento el pasado 2 de noviembre), sí han señalado que la segunda causa de sanción es acceder al bus-VAO con vehículos que no pueden utilizarlo, tales como los camiones y furgonetas. La tercera infracción más común es circular con un turismo o un vehículo mixto adaptable con una sola persona, cuando para hacerlo es imprescindible que sean al menos dos personas: el conductor y un acompañante.

¿Cómo se ponen las multas en el carril bus-VAO?

Fuentes de la DGT han explicado que «los sistemas de captación de los incumplimientos son los mismos que en cualquier otra carreteras de las Islas». En concreto, los medios por los que se sanciona en las Islas son los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los sistemas automáticos de detección de infracciones, drones y el helicóptero que tiene instalado el sistema Pegasus, «cuando viene a las Islas». En este punto, han precisado que «la comprobación es por imágenes suficientemente clarificadoras en cuanto a los ocupantes del vehículo, tanto en los asientos delanteros como en los traseros; así como parar a los vehículos por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil».

Además, han asegurado que que no se sanciona a un turismo o un vehículo mixto adaptable con una persona, cuando deberían ser dos, si antes no se han hecho las comprobaciones oportunas para tener constancia de quiénes realmente ocupan el vehículo». Estas validaciones se realizan visualmente por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o por fotografía, dependiendo de cómo se capte el posible incumplimiento. En este punto, han insistido en que «cada infracción se explica al denunciado si tiene alguna duda, en caso de que sea necesario». También han precisado que «las cuestiones de organización de la vigilancia para que sean efectivas no se comunican».

¿A cuánto asciende la multa?

Las personas que incumplan la normativa se exponen a multas de hasta 200 euros. Si se pagan rápidamente se rebajan a 100 euros. No obstante, en ningún caso se quitarán puntos del carnet de conducir. Cabe recordar que los autorizados a circular por el carril bus-VAO son las motos de dos y tres ruedas, los vehículos que transporten a dos o más ocupantes, así como a aquellos que cuenten con una señalización autorizada de discapacidad V-15. También podrán circular por él los autobuses privados y públicos; los taxis que tengan la licencia de autotaxi en vigor y el permiso servicio público, así como el característico rotulado y la matrícula azul. Otros vehículos autorizados son los transportes de emergencias y seguridad, tales como camiones de bomberos y ambulancias. Además, pueden transitar por este espacio los vehículos con un solo ocupante que cuenten con el distintivo de 0 emisiones, Azul Ayuda. Por el contrario, no podrán utilizarlo los conductores que vayan solos o los que conduzcan vehículos que pesen más de 3.500 kilos, exceptuando los autobuses de línea, no podrán conducir por el carril bus-VAO.