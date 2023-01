El tiempo en Mallorca para el tercer fin de semana del mes de enero se presenta bastante estable, aunque el domingo por la noche se producirá un cambio brusco de tiempo. Para este viernes, 13 de enero, se esperan intervalos nubosos tendiendo por la tarde a predominar el cielo poco nuboso. Las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios y las diurnas subirán un poco. El viento soplará de componente oeste disminuyendo a flojo por la tarde. En Palma prevén mínimas de 7º y máximas de 19º. Cabe destacar que los valores diurnos será especialmente elevados para esta época del año, ya que lo habitual son unos 14º.

El sábado, 14 de enero, el pronóstico del tiempo en Mallorca anuncia cielos poco nuboso o despejados, aunque no se descarta algún banco de niebla matinal. Las temperaturas nocturnas bajarán, con alguna helada débil en la Sierra de Tramuntana; en la capital balear se espera que no se superen los 3º, por lo que hará más frío de lo propio a principios de enero. Por su parte, las máximas no sufrirán cambios o experimentarán un ligero ascenso. El viento será flojo o en calma, tendiendo a suroeste durante la tarde.

Para el domingo, 15 de enero, la delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha informado que se producirá un cambio de tiempo en la Isla. Durante el día se espera predominio de cielo poco nuboso con brumas matinales, aumentando por la noche a cubierto con precipitaciones. Las temperaturas nocturnas irán en ascenso localmente notable y las diurnas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará del suroeste con algún intervalo fuerte a partir de la tarde, girando por la noche a componente norte.

Peligran los 'foguerons' de Sant Antoni

Guerrero ha avanzado que el tiempo estable dará paso a la llegada de varios frentes fríos, de origen polar, acompañados de vaguadas en niveles altos; afectarán primero a la Península y, posteriormente a Mallorca. La previsión es que los frentes comiencen a pasar por la Isla el domingo por la noche y se espera que tienda a remitir el día 19 de enero. De este modo, los foguerons de Sant Antoni se encuentran amenazados por la lluvia y el frío, mientras que la Revetla de Sant Sebastià podría salvarse. Sin embargo, Guerrero ha hecho especial hincapié en que se trata de una predicción a largo plazo, que habrá que ir concretando y confirmando a medida que vayan pasando los días.