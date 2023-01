El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se situó en España en el año 2022 en 1.000 euros, una cantidad que los expertos consultados por Ultima Hora ven insuficiente. El Gobierno está negociando actualmente una nueva subida con los agentes sociales, que tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, ha dejado claro que «solo afecta a los que lo cobraban y a estos no les compensa, por no hablar de la subida de cuotas de autónomos que esto provoca y del incremento de coste laboral que podría tener consecuencias peores. En el mejor de los casos no serviría para compensar, en el peor perjudicaría».

A su modo de ver, «el salario mínimo igual para todas las regiones no tiene sentido, económicamente hablando, ya que no es igual de productivo ni se enfrenta a la misma carestía de vida un madrileño que un mallorquín». Langa ha advertido que «aumentar el salario mínimo no es la panacea, tiene efectos perversos». En relación a esto ha precisado que «si se paga más de lo que produce el trabajador que menos sueldo cobra pueden suceder varias cosas: o se genera un sueldo en B (empleados a tiempo parcial que en realidad trabajan a jornada completa) o se producen paro o dificultades de encontrar empleo, algo que afecta especialmente a los jóvenes».

Por su parte, Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de FuturFinances.com, ha manifestado que «ojalá fuera todo tan fácil como limitar por ley lo que no nos gusta: sea un salario mínimo generoso, sea un alquiler asequible. El problema es que la realidad económica es mucho más compleja. Cuando se interviene el mercado sin conocerlo, se acaban produciendo destrozos que no se habían previsto ni explicado al ciudadano».