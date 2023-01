Crítica con la política institucional, con el turismo de masas y con los poderes fácticos. Así se ha mostrado la vicepresidenta del Parlament balear, Gloria Santiago, en una entrevista publicada este martes en el canal de YouTube de 'Rubén Hood', un conocido youtuber, con más de 74.000 seguidores en la plataforma. La entrevista a Santiago es la cuarta de una serie de charlas que ha comenzado a publicar en su canal. Antes que la vicepresidenta, han pasado por el canal Miguel Charisteas, Eduardo Garzón y Pablo Iglesias.

«En Baleares estamos formando un Gobierno con un partido que no siempre está dispuesto a cambiar las cosas, porque no lo ha hecho nunca. Se ha limitado a parchear una sociedad. [...] El objetivo no es una Baleares de subvenciones, sino unas Baleares sin el 33 % de pobreza infantil», ha declarado Santiago, en una clara alusión a las tiranteces dentro del Pacte de Govern, entre las tres fuerzas (PSIB, Podemos y MÉS). La vicepresidenta del Parlament, de Podemos, se ha mostrado muy crítica durante la entrevista con el youtuber sobre la masificación turística y el modelo productivo en las Islas, además de defender las subvenciones públicas durante la crisis del COVID «para no dejar a nadie atrás».

De cara a las próximas elecciones generales, ha advertido a 'Rubén Hood' del «peligro de la extrema derecha» y ha animado a combatir a Vox mediante la «conquista de derechos que se está haciendo por parte de gobiernos progresistas». En esta misma línea, ha defendido parte del trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez: «Está haciendo lo posible por enfrentarse, en mayor o menor medida, a los grandes poderes del Estado». Aunque, a su entender, requiere de mayores acciones, como «enfrentarse al lobby inmobiliario». Sobre SUMAR, el proyecto de Yolanda Díaz para presentarse a las elecciones generales, Santiago lo ha definido como «un proyecto que puede abarcar un frente muy amplio de ideas», capaz de aglutinar «un proyecto de ilusión».

«Hay mucho 'Juego de Tronos' dentro de las instituciones», haciendo alusión a la famosa serie de HBO, ha subrayado los poderes fácticos como principales obstáculos de la política institucional. «Hay mucha gente que gobierna y que no se ha presentado a las elecciones, como el poder mediático o el judicial. Incluso las farmacéuticas». Sin embargo, ha asegurado que es consciente de que «prima la economía sobre otros valores importantísimos, como la salud, el medio ambiente o el acceso a la vivienda, a pesar de que nos perjudica».

Los inicios en la política

Además de temas de actualidad, la vicepresidenta del Parlament ha explicado sus inicios en la política: «Mi activación política comenzó con 16 años, cuando mis padres se separaron y nos trasladamos a Ibiza». Allí, explica, se dio cuenta de que «el amor romántico no existe» y de que el paraíso ibicenco se había echado a perder por «leyes demasiado permisivas». «El turismo cada verano produce un estrés social, medioambiental e hídrico descomunal. [...] Detrás de todo esto hay decisiones políticas», decisiones que Santiago se aferró a cambiar.