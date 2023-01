El Nolotil es el analgésico más vendido en España, pero muchas de las personas que lo toman no deberían hacerlo puesto que les causa más perjuicios que beneficios; su uso se ha duplicado en los últimos diez años. El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha precisado que no deben consumirlo los que hayan tenido previamente reacciones alérgicas o hematológicas (disminución de glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas en sangre) con medicamentos que contienen metamizol u otros compuestos similares.

Tampoco deben ingerirlo aquellos que hayan «padecido síntomas de asma, rinitis o urticaria (manchas rojizas o habones en la piel que pueden producir picor) durante el tratamiento con otros analgésicos, tales como ácido acetilsalicílico, paracetamol o antinflamatorios no esteroideos. Esto se debe a que también puede existir sensibilidad a metamizol (sustancia activa de Nolotil)», ha avisado March. Otro caso en el que no se debe consumir es si se han tenido reacciones cutáneas muy graves (denominadas, por ejemplo, síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica).

En el caso de padecer porfiria aguda intermitente (un trastorno del metabolismo de los pigmentos sanguíneos que forman parte de la hemoglobina), el Nolotil no es recomendable; al igual que para los que tienen deficiencia genética de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa. Tampoco lo es si se han sufrido alteraciones de la función de la médula ósea (formadora de las células sanguíneas); por ejemplo, durante o después de recibir quimioterapia antitumoral (antineoplásica) o si ha tenido enfermedades relacionadas con la formación de células sanguíneas. Durante los tres últimos meses de embarazo no se puede tomar.

Advertencia

El especialista en Salud Pública subraya que deben tener «especial cuidado» antes de tomar Nolotil las personas que tras tomarlo tengan algunos de los síntomas que se detallarán a continuación. «Si experimentas malestar general, infección, fiebre persistente, dolor de garganta, inflamación en boca, nariz o garganta, lesiones en la mucosa de la boca o de los genitales, hematomas, sangrado o palidez». En el caso de tener alguno de ellos se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento. «Estos trastornos pueden ser debidos a un descenso del número de glóbulos blancos en la sangre (agranulocitosis), de plaquetas (trombocitopenia) o a un fallo en la producción de todas las células de la sangre (anemia aplásica)», ha explicado el citado experto.

También se debe dejar de tomar Nolotil «si se sienten mareos, dificultad para respirar, rinitis, hinchazón de la cara, descenso de la presión arterial, manchas rojizas en la piel de aparición súbita, suspenda el tratamiento y consulte a su médico. Estos síntomas pueden deberse a una reacción alérgica grave denominada shock anafiláctico. Esta es más probable en los pacientes que padecen asma o trastornos de tipo alérgico (atopía)». Los enfermos con asma bronquial (especialmente en presencia de inflamación de la mucosa nasal y pólipos nasales) o urticaria crónica tampoco deben tomarlo.

En el caso de ser intolerante a colorantes y/o conservantes, el citado fármaco tampoco está recomendado puesto que el riesgo de posibles reacciones alérgicas graves es mayor. Lo mismo sucede con los problemas de tensión arterial baja o hipovolemia (disminución del volumen circulante de sangre o cualquier otro líquido corporal), deshidratación o la circulación inestable ya que el riesgo de una caída brusca de la tensión arterial aumenta. Los pacientes con problemas de riñón o hígado no deben consumirlo porque pueden eliminarlo con mayor dificultad.

Personas que deben prestar especial atención

March ha advertido que hay ciertos colectivos que deben prestar especial atención si toman Nolotil. Este es el caso de las personas con edad avanzada. En relación a las embarazadas ha señalado que «los datos disponibles sobre el uso de metamizol durante los primeros tres meses de gestación son limitados, pero no indican efectos dañinos para el embrión. En casos seleccionados cuando no existen otras opciones de tratamiento, las dosis únicas de metamizol durante el primer y el segundo trimestre pueden ser aceptables después de consultar con su médico o farmacéutico y tras evaluar cuidadosamente los beneficios y riesgos del uso de metamizol. Sin embargo, en general, no se recomienda el uso de metamizol durante el primer y segundo trimestre. Durante los tres últimos meses de embarazo, no se debe tomar Nolotil debido al mayor riesgo de complicaciones para la madre y el bebé: hemorragias o cierre prematuro de un vaso importante para el feto (conducto de Botal, que se cierra de forma natural después del nacimiento).

En relación a la lactancia, «los productos de degradación de metamizol se excretan en la leche materna en cantidades considerables y no se puede excluir que exista riesgo para el lactante. Por lo tanto, se debe evitar el uso repetido de metamizol durante la lactancia. En caso de que se administre una única dosis de metamizol, se recomienda a las madres que se extraigan y desechen la leche materna durante las 48 horas posteriores a su administración».

March también ha puntualizado que «aunque no son de esperar efectos adversos sobre la capacidad de concentración y de reacción, a las dosis más altas dentro de las recomendadas, debe tenerse en cuenta que estas capacidades pueden verse afectadas y se debe evitar utilizar máquinas, conducir vehículos u otras actividades peligrosas».

Tampoco deben tomarlo los pacientes a los no sea posible realizar controles, como los turistas. Además, solo se debe prescribir en tratamientos de corta duración (siete días como máximo), dentro de sus indicaciones autorizadas y a las dosis mínimas eficaces.

Toma de Nolotil con otros medicamentos

Las personas que ya estén tomando otros medicamentos deben informar previamente a su médico o farmacéutico si van a ingerir Nolotil. Por citar algunos ejemplos, «si se administra conjuntamente con ciclosporina (medicamento que previene el rechazo de los trasplantes), puede reducir los niveles en sangre de la ciclosporina y por lo tanto éstos se deben medir con regularidad. Si se administra junto con clorpromazina (medicamento para el tratamiento de las psicosis) puede ocasionar un descenso de la temperatura corporal.

Si se consume conjuntamente con metotrexato u otros medicamentos para el tratamiento de los tumores (antineoplásicos), puede potenciar los efectos tóxicos en sangre de los antineoplásicos, sobre todo en pacientes de edad avanzada. En el caso de tomarlo conjuntamente con ácido acetilsalicílico, puede reducir el efecto de este último para disminuir la agregación de las plaquetas (antiplaquetario) y, por lo tanto, se debe usar con precaución en pacientes que lo estén tomando para proteger el corazón (cardioprotector)». En el caso de ingerirlo con bupropión (medicamento utilizado para el tratamiento de la depresión y/o para ayudar a dejar de fumar), efavirenz (empleado para el tratamiento del VIH/SIDA), metadona (para tratar la dependencia a drogas ilícitas, denominadas opioides), valproato (para la epilepsia o el trastorno bipolar), tacrolimus (medicamento utilizado para prevenir el rechazo de órganos en pacientes trasplantados) o sertralina (para tratar la depresión) puede reducir los niveles en sangre de estos medicamentos; por todo ello, se debe utilizar con precaución.

¿Qué ocurre si se ingiere más Nolotil del debido?

El mencionado especialista ha precisado que si se toma más Nolotil del debido «podrían aparecer náuseas, vómitos, dolor del abdomen, deterioro de la función del riñón; y en ocasiones más raras mareo, somnolencia, coma, convulsiones, descenso de la presión arterial o incluso shock y aumento del ritmo del corazón (taquicardia). Después de la administración de dosis muy altas de metamizol, puede producirse una coloración roja de la orina, la cual desaparece al suspender el tratamiento.