Ola de solidaridad en Mallorca para ayudar a María Eugenia

María Eugenia Cerezo ha recibido el mejor regalo de Reyes que podía esperar. En la víspera de la noche más mágica del año, mientras muchos realizaban las últimas compras antes de la llegada de sus Majestades, ella se envalentonaba para, al fin, contar su historia en Ultima Hora. Sin trabajo en los últimos tres años, hacía un llamamiento ciudadano desesperadamente para recibir cualquier tipo de ayuda. «Me acuesto con dolor por el hambre que tengo, mareada. Por las mañanas, me levanto y me pateo las calles. Hablo con la gente que me encuentro para ver si les puedo limpiar el piso y a veces voy a pedir comida a SOS Mamás», explicaba. Tiene una orden pendiente de desahucio y un niño de 11 años. El trágico devenir de sus últimos años conmovió a multitud de lectores de este periódico y María Eugenia se vio desbordada este 6 de enero por una verdadera ola de solidaridad de la que no daba crédito.

Desde primera hora de la tarde el móvil que comparten madre e hijo no paró de sonar. Un tintineo incesante de mensajes protagonizó la mañana, ofreciendo todo tipo de ayuda: comida, algo de dinero, trabajo... Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero, esta vez, fruto de emoción y gratitud. Este drama ha tenido un final feliz. Al mediodía, María Eugenia ya tenía 500 euros en la cuenta y se dio lo que hasta ahora había sido un lujo: ir a comer a un conocido restaurante de comida rápida. A Dani, su hijo, le hacía mucha ilusión desde hacía tiempo. Sin regalos por su cumpleaños -el 20 de diciembre- ni por Navidad, estos Reyes, al fin, el pequeño ha recibido regalos, pequeños detalles con los que su madre ha querido elogiar su valentía en unos años difíciles para ambos. Lo más importante, de cara a las perspectivas de futuro, son las ofertas de trabajo que recibió María Eugenia en menos de 12 horas: «Me han escrito ofreciéndome un trabajo en una tienda de muebles, en un bar, cuidando a una persona mayor...». Ya durante la entrevista con Ultima Hora rememoraba con dulzura anécdotas de sus años de auxiliar de vigilancia en el aeropuerto de Palma. Es difícil describir la emoción que sintió cuando, entre la avalancha de mensajes, uno de ellos le ofrecía recuperar su antiguo puesto de auxiliar de vigilancia en el aeropuerto. Un bonito y feliz final de una historia, que anima a encarar el año con fuerza y recuerda la importancia de no tirar nunca la toalla.