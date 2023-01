Estas Navidades han sido muy duras para María Eugenia Cerezo y su hijo Dani. Amenazados por un posible desahucio el 31 de diciembre, que finalmente se ha aplazado, cenaron en Nochebuena un trozo de pizza que les dio un vecino. El pequeño cumplió 11 años el 20 de diciembre. No tuvo regalos, tampoco en Navidad. En el portal que da a la calle, han montado un árbol que encontraron en la basura. «Cada mañana me levanto y miro el árbol por si alguien me ha dejado algo, aunque sea comida». Viven en una planta baja del barrio palmesano de Son Cotoner y no cuentan con ningún tipo de ingreso ni ayuda. «Daría todo lo que fuera por un trabajo o alguna ayuda para salir adelante. Solo pido una vida», solloza.

María Eugenia ha trabajado de auxiliar de vigilancia en el aeropuerto de Palma, fue dependienta de El Corte Inglés, ha cuidado personas y, ahora, de vez en cuando, limpia casas. A finales de 2018 murió su padre de cáncer de colon y su madre, quince días después, de cáncer de útero. Cayó en depresión y la echaron del trabajo. Al principio cobraba 430 euros de ayudas públicas. El alquiler del piso en el que vivían les costaba 700 euros. «Era comer o pagar el alquiler». Así, los impagos se fueron sumando, además de las facturas de luz y de agua, y llegaron los requerimientos judiciales. Les han intentado desahuciar en tres ocasiones, la última, a finales de año. Lleva un año sin ninguna ayuda. El miércoles recibió una carta en la que le denegaban una prestación de desempleo por presentar documentación fuera de plazo. De todas formas, reniega ya de pedir más ayudas. Asegura que lo que ingresa en el banco se lo acaban embargando por los préstamos pendientes de pago.

«Todo lo hago para Dani, a mí me voy dejando. Voy buscando trabajo, pero me rechazan porque soy mayor y las empresas quieren gente joven [tiene 50 años]». No cesa en la ansiada búsqueda por un trabajo, aunque se le hace complicado hasta postular a ello: no tiene teléfono propio ni internet para presentar curriculums online. Tampoco tiene lavadora ni estufa, las tuvo que vender. La nevera y la televisión las recogieron de la basura y esta última ya no funciona. «Pides ayuda al cura, a un vecino, amigos se van y te vas metiendo en un pozo porque ves que no tienes nada. Doy gracias que no he hecho ninguna locura como acostarme por dinero o robar, aunque lo he pensado», cuenta, mientras se le saltan las lágrimas. Está muy delgada, dice que porque no come y lo poco que tiene se lo da al niño. «Me acuesto con dolor de hambre, mareada. Por las mañanas me levanto y me pateo las calles. Hablo con la gente que me encuentro para ver si les puedo limpiar alguna casa y a veces voy a pedir comida a SOS Mamás. Nunca me he quedado sentada en casa». En la asociación, dice que le dan pasta y arroz, pero recuerda que tiene un niño de 11 años, «que necesita carne y pescado para crecer».

Aunque ahora los últimos tres años parezcan eternos, María Eugenia hace tiempo gozaba de una buena economía familiar. De familia de guardia civiles, hace años, rememora, ganó un campeonato de atletismo, le gustaba maquillarse y comprarse bolsos «de los buenos». Una serie de vicisitudes y obstáculos administrativos la han llevado a una situación a la que nunca hubiese imaginado llegar. Con la esperanza de que algún lector pueda darle cualquier tipo de soporte, ha querido hacer público su teléfono: 643 402 121.