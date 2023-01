GNGrup, premio a la mejor dirección de proyectos 2022

En el mundo del project management de arquitectura, ingeniería y construcción una empresa mallorquina acaba de hacer historia. En un mismo año la empresa GNGrup ,con sede principal en Manacor, ha sido galardonada con los dos premios más prestigiosos que se otorgan en España a los profesionales del project management. Un hito que hasta ahora ninguna otra empresa española había conseguido. Considerando además que en ambos premios, GNGrup competía contra grandes empresas internacionales con más de 100.000 empleados en multitud de países y con niveles de facturación muy por encima de la empresa de Manacor, la gesta conseguida es épica.

El project management de GNGrup de la reforma integral del Hotel Sunprime Pollensa Bay del grupo escandinavo Ving, fue premiado como la mejor Dirección de Proyectos de España del año 2022, otorgado por la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos (AEDIP). El evento tuvo lugar el pasado miércoles 14 de diciembre en el espacio Zenit en Madrid, con una gran asistencia de público, una magnifica organización y retransmitido en streaming a muchos países de Latino América. «Estamos tremendamente orgullosos de que nuestro trabajo sea reconocido y a la vez se aprecie el esfuerzo de un eslabón, de la gran cadena de valor que conforman los profesionales que trabajamos en la construcción y reforma de hoteles de turismo estacional de las islas», indicó el CEO Josep Antoni Grimalt.

«En las islas no somos plenamente conscientes del enorme músculo que tienen nuestras empresas de ingeniería, arquitectura y construcción, no me refiero particularmente al económico, me refiero al nivel técnico, al grado de implicación y a la enorme capacidad de adaptación y resolución de problemas. Están a la altura de las mejores del mundo y han sido y son pieza fundamental de la expansión del turismo nacional e internacional, y es una lástima ver que nos aprecian más en Europa o en Latina América que en nuestras propias islas», remarcó.

Por último, Grimalt señaló: «Hay una frase que a veces se usa de forma peyorativa pero para mí se debe usar siempre de forma positiva, que es «hacer las cosas a la mallorquina». A veces solo haciendo las cosas a la mallorquina se pueden conseguir los objetivos. Por tanto, cojamos lo mejor de hacer las cosas a la mallorquina y lo mejor del project management y el resultado será espectacular».