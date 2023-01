Fuentes de distribución han asegurado que, de forma generalizada, los establecimientos comerciales de las Islas están aplicando los descuentos en el IVA aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, han matizado que a algunos no les ha dado tiempo a reflejarlos en las etiquetas y los están repercutiendo directamente en el ticket a la hora de pagar en caja. Ultima Hora ha visitado algunos supermercados y en el caso de Eroski ha podido comprobar que las bajadas del IVA se aplican al realizar el abono. Cabe precisar que se anuncia de ello por megafonía; la intención de esta empresa es poder actualizar las etiquetas en los próximos días. El presidente de la asociación de Consumidores de Baleares Consubal, Alfonso Rodríguez, ha informado que los establecimientos que han visitado este lunes están aplicando la normativa de forma correcta.

Es importante tener en cuenta que el descenso de precios que van a encontrar los ciudadanos es de unos céntimos, ya que la rebaja se aplica sólo sobre el IVA que ha pasado del 4 % al 0 % en los que ya lo tenían súper reducido y del 5 % al 10 % en el caso de los aceites y la pasta. A continuación puede consultar una tabla con algunos de los artículos más vendidos.

Alimentos 27 de diciembre 2 de enero Manzana Golden 1,89 euros/kilo 1,53 euros/kilo Naranja nacional 1,59 euros/kilo 1,53 euros/kilo Banana 1,39 euros/kilo 1,34 euros/kilo Arroz 1,35 euros/euros kilo 1,30 euros/kilo Leche entera 0,95 euros/litro 0,91 euros/litro Aceite de oliva 5,90 euros litros 5,63 euros/litro Aceite de girasol 11,25 euros euros 5 litros 10,74 euros cinco litros

27,8 euros de ahorro al mes

El presidente de la asociación de consumidores de Baleares ha calculado que el ahorro mensual de una familia media es de 27,8 euros. En este sentido, ha manifestado que su «valoración es positiva», aunque ha reconocido que «es posible que los consumidores tenga sensación de que todos los precios siguen igual». En su opinión, «hay que contemplar las medidas de forma mas amplia y se verán los resultados a final de mes cuando hagamos recuento de las compras».

Por su parte, Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, ha considerado que la medida aprobada por el Ejecutivo central «sin duda es una buena medida que llega muy tarde, viendo cómo las administraciones públicas se han aprovechado de la altísima inflación para recaudar más». Pese a ello, ha señalado que «más vale tarde que nunca». Además, ha advertido que la eliminación o reducción del IVA tienen un daño colateral. «El principal es que no lucha contra la inflación realmente sino que lucha para que las familias o empresas (si estás no repercuten la bajada de IVA al consumidor final) puedan hacerle frente». En relación a la inflación, Langa ha avanzado que está tocando techo porque el consumo se está frenando. Por tanto, si al bajar estos precios se provoca un consumo mayor, puede que la inflación suba más». En su opinión, «es posible que fuera mejor hacer rebaja en impuestos directos que indirectos ya que estos no discriminan».