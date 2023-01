Este semana se celebra uno de los días más mágicos del año, concretamente el Día de Reyes y muchas personas están pendientes del tiempo que hará en Mallorca para recibir a sus Majestades de Oriente. El portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Bernat Amengual, tiene buenas noticias ya el anticiclón seguirá como protagonista hasta el sábado. De cara al domingo, 8 de enero, se esperan algunos cambios.

Mientras tanto, Amengual ha informado que seguiremos con un tiempo estable, aunque con algunas nubes medias y altas, así como brumas y nieblas durante la madrugada. Las temperaturas seguirán siendo más altas de lo habitual en esta época del año, tanto las diurnas como las nocturnas. De cara al martes, día 3 de enero, el pronóstico del tiempo anuncia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las máximas oscilarán entre los 18º y los 19º; serán más elevadas de lo propio de principios del mes de enero, que son 14º-15º. Las mínimas se moverán entre los 6º-9º; lo habitual son 6º-9º.

¿Cómo será la noche de Reyes?

El portavoz adjunto de la Aemet ha explicado que esta situación se mantendrá durante los próximos días, con la salvedad de que el miércoles podrían bajar algo los valores nocturnos; hasta los 6º-8º. De este modo, la cabalgata de Reyes está garantizada, ya que no se esperan lluvias y se prevén unas temperaturas de 10º-12º. El Día de Reyes la situación será muy similar; el tiempo será «espléndido», ha avanzado Amengual.

Además, ha puesto de manifiesto que este periodo anticiclónico está siendo bastante más prolongado de lo normal. Así, desde el pasado 15 de diciembre no pasa un frente por Mallorca. Lo habitual es que los anticiclones no se prolonguen durante más de 10-15 días; es lo que se conoce como las calmas de enero, que también pueden darse en diciembre. Este invierno están durando más y no se esperan cambios, al menos hasta el domingo; podría llover pero no se prevé una bajada importante de las temperaturas.