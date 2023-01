Nueve presidentes autonómicos, entre ellos Armengol, se subirán el sueldo en 2023

Los presidentes de Galicia, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha verán incrementado su salario a diferentes niveles este año 2023, al igual que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el resto de su Gabinete, que también han aplicado una subida del 4 por ciento del sueldo durante este año. Así aparece reflejado en los Presupuestos de cada comunidad, donde algunos presidentes autonómicos han optado por una subida salarial del 4% (Alfonso Rueda, Ximo Puig y Concha Andreu), otros han incrementado sus retribuciones en un 3,5% (María Chivite, Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara, Juanma Moreno y Emiliano García-Page), mientras que la líder de Baleares, Francina Armengol, cobrará un 2,5% más que el año pasado.

En el caso del Gobierno central, el sueldo anual del jefe del Ejecutivo será de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros. Asimismo, el salario anual de las tres vicepresidentas del Gobierno (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) se eleva hasta los 84.600,72 euros anuales frente a los 81.341,16 euros que vienen percibiendo. Se trata de un sueldo mensual de 7.050,06 euros brutos, ya que tampoco tienen pagas.

La subida del 4%

Siguiendo la estela del Gobierno de Sánchez, otros tres presidentes autonómicos incrementarán un 4% su salario en 2023. De este modo, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, pasará a cobrar un total de 82.750,6 euros anuales y su homólogo en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, tendrá un sueldo en 2023 de 77.842,56 euros. Mientras, el gobierno gallego también ha plasmado en sus cuentas públicas para el año que viene un incremento salarial del 4% para Alfonso Rueda y sus consejeros. De este modo, la retribución del titular del Gobierno gallego pasa de los 79.651 euros anuales que figuraban en 2022 para su predecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, a los 82.843 euros al año que recibirá Alfonso Rueda en 2023.

Del 3,5%, como los funcionarios

Luego, hay cinco presidentes autonómicos que han decidido aplicarse en 2023 la subida del 3,5% acordada para los empleados públicos, tal y como aparece recogido en los Presupuestos para este año que ha comenzado este mismo sábado. Así, la presidente de Navarra, María Chivite, cobrará 78.597 euros en 2023 y el presidente de Aragón, Javier Lambán, percibirá un sueldo anual de 90.947,64 euros, según la suma de las tres retribuciones que aparecen en su proyecto de Presupuestos. En el caso del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, llegará a cobrar un total de 84.892,7 euros en 2023, mientras que su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tendrá un salario de unos 86.454 euros este año, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, cobrará 71.667,36 euros. La Junta de Andalucía ha jutificado esta subida salarial en que los sueldos ya se congelaron en el año 2021 y 2022. En otro lado está la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que percibirá un 2,5% más del salario en este año, de modo que cobrará 73.311 euros anuales.

Los que se lo congelan

Por contra, Asturias, Madrid, Cantabria, Castilla y León, Canarias y Murcia han recogido una congelación salarial de los miembros de sus respectivos Gobiernos autonómicos en sus proyectos de presupuestos para el 2023. En el caso de la Comunidad de Madrid lleva ya doce años consecutivos con el mismo sueldo para la Presidencia y sus consejeros, aunque Isabel Díaz Ayuso es la mandataria autonómica que más retribución anual percibe de estas seis comunidades, unos 103.090 euros al año. De estas seis comunidades que han decidido congelarse el sueldo, el segundo mandatario que más percibe es el de Canarias, Ángel Víctor Torres, que seguirá ganando el año que viene 76.823 euros.

Le sigue de cerca el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que en 2023 mantendrá su salario de 76.355,08 euros anuales y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, con un sueldo anual de 75.670 euros. Mientras, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha decidido este año congelarse el sueldo, por lo que seguirá cobrando un total de 64.606 euros anuales en 2023. En el caso del presidente de Asturias, Adrián Barbón, mantendrá su salario de 69.128,62 euros al año.

Aragonés, el que más gana

En otra situación distinta se encuentra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Su Gobierno aún no ha presentado el proyecto de Presupuestos para el año 2023, ya que aún está en negociaciones por los grupos para poder sacarlos adelante, por lo que no se puede saber todavía si contemplará una subida salarial. En cualquier caso, el presidente catalán es el mandatario autonómico que más cobra, con un salario anual de 130.250,60 euros, muy por encima de lo que percibe el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Por otro lado, el lehendakari, Iñigo Urkullu, que percibe unos 106.778 euros anuales, no especifica en el proyecto de Presupuestos para 2023 si habrá un aumento en su retribución.