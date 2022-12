El incremento de los contagios por las nuevas variantes de la COVID-19 en China en la última semana ha provocado la alarma en todos los países europeos y en las zonas turísticas donde la colonia china es importante, como es el caso de Balears, donde residen más de 10.000 ciudadanos originarios en dicho país. La decisión del Ministerio de Sanidad de establecer controles sanitarios a partir del próximo día 8 de enero en Madrid-Barajas y El Prat-Barcelona se hará extensiva, a medida que los contagios avances, a otros aeropuertos. Sanidad Exterior estudia, por ello, poner controles permanentes en los tres aeropuertos de Balears por prevención.

Sanidad Exterior, en este sentido, se ha puesto en contacto ya con el ente aeroportuario AENA, que preside Maurici Lucena, para adoptar las medidas oportunas y restablecer toda la logística necesaria para los controles, que no serán como en la época más dura de la pandemia de forma masiva.

«Sanidad Exterior y AENA están analizando el uso de la tecnología que ofrece la inteligencia artificial (IA) para implantar controles permanentes. Lo que está sucediendo en China demuestra el fracaso rotundo de los confinamientos y aislamientos masivos de la población, cuando la opción más válida es generalizar la vacunación en la población. No hay más», puntualizan fuentes sanitarias.

Desde AENA-Palma indicaron ayer que estaban a la expectativa de lo que se decida en Madrid a lo largo de la próxima semana y que estaban preparados para instalar toda la logística necesaria para este tipo de controles, como así se hizo durante toda la pandemia. Sanidad Exterior va a colaborar en todo lo que se acuerde para conseguir la máxima seguridad sanitaria en el control de los denominados «vuelos calientes», que pueden proceder de la Península o con escala a aeropuertos europeos, en los que se detecten pasajeros procedentes de China.

Incertidumbre

La Asociación China de las Illes Balears (Achinib), que preside Fang Ji, puntualizó ayer: «Hay que esperar acontecimientos porque en estos momentos existe mucha desinformación. Lo que sí es cierto es que se cumplirán a rajatabla todos los controles sanitarios que se impongan». En Mallorca hay censada una población adulta residente de más de 8.000 chinos, a los que hay que sumar los niños al no estar cuantificados. Y a nivel de Balears, según Achinib, «la cifra supera ampliamente los 10.000». El presidente de la agencias de viajes de Balears (Aviba), Francesc Mulet, señaló ayer: «La actividad de los viajes de residentes chinos en Mallorca es prácticamente nula desde el inicio de la pandemia y ahora, con la actual coyuntura, va a ser menos. Es por ello, que la actividad comercial en las agencias de viajes de las Islas es, de momento, una incógnita con clientes de nacionalidad china. Veremos qué pasa en las próximas semanas con la medidas sanitarias que adopte el Ministerio de Sanidad».

Los hoteles de Palma que operan con el mercado chino están a la expectativa de lo que se decida en Madrid, aunque coinciden en señalar en que debe haber más concreción en las medidas para saber cómo actuar.

Desde la agencia china Hua Xin Travel, que se encuentra en Palma, puntualizaron ayer que «la agencia está inoperativa desde el inicio de los confinamientos por la COVID-19, pero entendemos que este clima de incertidumbre no es positivo para nadie, por lo que debe haber más concreción en todo lo que respecta a la información sobre las medidas preventivas que se van a aplicar». El sector turístico entiende que deben aplicarse las medidas sanitarias adecuadas para cortar de raíz una expansión de contagios de la nueva variante de la COVID-19 en toda las Islas. Apoyan, por ello, que cualquier decisión preventiva que se adopte «será bienvenida, aunque confiamos en que no se apliquen los protocolos sanitarios masivos por el cansancio de la población ante una coyuntura sanitaria que parece que no tiene final». Sanidad Exterior y AENA, por ello, esperarán a las indicaciones del Gobierno central para actuar en consecuencia, con el menor impacto para la población.