PALMA DE MALLORCA, 30/12/2022.- Representantes de BNG, EH Bildu, Compromís, ERC, AraMÉS y Mes per Menorca participan en una actividad política organizada por Mes per Mallorca con motivo de la Diada de Mallorca. En la imagen, el candidato de Mes per Mallorca al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora (4i), el candidato al gobierno Balear, Lluís Apesteguia (5i) y la candidata a la Alcaldía de Palma, Neus Truyol (4d), Silvia Tur (2i) de AraMés, Ferràn Barbera (3i) de Compromís, Raül Romeva (1D) de ERC, Garazi Zalbidea (2d) de EH Bildu y Rubén Cela (3D) del BNG. EFE/ATIENZA | ATIENZA