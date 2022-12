La comercialización de vinos espumosos crece en Mallorca y supera ya la barrera de los 32.000 litros anuales. En la DO Binissalem ya hay dos bodegas que producen espumosos, concretamente Jose Luis Ferrer (blanco y rosado) y Sebastià Pastor (blanco). Las ventas han ido en aumento en la última década y (pese a la pandemia) la campaña 2021-2022 se cierra con la comercialización de 13.800 litros de vino espumoso blanco y 10.190 litros de vino espumoso rosado.

«Aunque supone poco volumen en el total de las cifras de comercialización de la DO Binissalem tenemos buenos vinos espumosos, menos conocidos por el público, que tiende a buscar la Denominación de Origen Cava», explica Marga Amat, gerente de la DO Binissalem. «El nivel de calidad de nuestros espumosos es como mínimo el mismo que el de los espumosos de la DO Cava con la diferencia de que en los nuestros hay variedades autóctonas y eso es clave», añade.

Los vinos rosados de la DO Binissalem incluyen la variedad Gorgollasa, mientras que en los blancos hay como mínimo un 50 % de uva Moll (Prensal blanca) y variedades Parellada, Macabeo, Chadornay y Giró Ros.

Amat describe los vinos espumosos blancos de la DO Binissalem como «brillantes y limpios, caracterizados por aromas frutales y vegetales. Son vinos frescos, vivos, intensos, de gran frescura y persistencia» , dice. Los espumosos rosados son brillantes y limpios con aromas de frutas rojas, frescos, de gran finura y persistencia», añade.

La venta de espumosos también está en alza en la DO Pla i Llevant que ha comercializado 7.800 litros de espumosos blancos y 400 litros de espumosos rosados en la campaña 2021-2022. Cuatro de sus bodegas ya elaboran este tipo de vinos, concretamente Pere Seda (Manacor), Miquel Gelabert (Manacor), Armero y Adrover Vinicultors (Felanitx) y Bodega Es Gallicant (Campos).

«La venta de espumosos se ha ido incrementando desde las últimas campañas. Hubo una bajada en las campañas pasadas debido a la COVID-19 y a que la comercialización en general se ralentizó, pero la tendencia desde la prepandemia (campaña 2018-2019) es al alza», explica Madhu Asnani, del consejo regulador.

Los vinos espumosos cogen fuerza en la comarca de la DO Pla i Llevant Mallorca. Cada año son más las bodegas que deciden crear un perfil nuevo dentro de los vinos de la denominación de origen. Como ocurre con la DO Binissalem, en Pla i Llevant también encontramos espumosos blancos y rosados, elaborados tanto con variedad autóctona como foránea. Son «vinos ligeros, con una burbuja fina y persistente. Predominantes aromas frutales y típicos de la elaboración como son bollería, levadura y pan», dicen.