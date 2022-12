Los Presupuestos del Govern para el año que viene incluyen una partida de 300.000 euros destinada a becas. No se trata de unas becas educativas cualesquiera, porque están pensadas para ayudar a los opositores a que tengan un ingreso que les permita no trabajar o reducir su jornada de trabajo mientras preparan los temas. No todos los opositores se podrán beneficiar de estas ayudas, que están destinadas precisamente para las pruebas más exigentes, las del cuerpo superior de la Administración, como puede ser inspector de Trabajo o el cuerpo jurídico más alto, como letrados, abogados de la Comunitat o abogados del Estado, entre otros muchos.

La consellera Mercedes Garrido, impulsora de esta medida, cree que las becas son una garantía del acceso igualitario a la Administración. Señala que, en numerosas ocasiones, los opositores con menos recursos no tienen más remedio que estudiar en los ratos libres que les deja el trabajo. Eso no pasa en familias que pueden afrontar que uno de sus miembros no trabaje y se dedique de manera exclusiva a preparar los temas, por lo que no compiten en igualdad de condiciones con quien trabaja. Garrido insiste que es una herramienta para dar igualdad de oportunidades y para que en los cuerpos superiores de la Administración estén los mejores y no los que han podido estudiar más porque tienen más recursos económicos. Para preparar una oposición de este nivel, el más alto que existe, muchos opositores pueden estar entre tres y cuatro años prácticamente en dedicación exclusiva. Eso excluye a muchos aspirantes, que no pueden permitirse este lujo. Ahí se encuentra el génesis de la propuesta. De momento, se ha reservado una partida de 300.000 euros que se ha incorporado a los Presupuestos de la Comunitat a través de una enmienda presentada por los partidos de la izquierda. La enmienda quedó incorporada al texto de la ley en la votación de ponencia. El PP se abstuvo en todas las enmiendas que presentaron los partidos del Pacte. De momento es una aportación inicial que puede complementarse a lo largo del año en función de cómo vaya la demanda. Garrido explica que ahora deberán aprobarse las bases de la convocatoria de estas becas para determinar quiénes pueden acceder a ellas. Entre otras cuestiones, debe dirimirse el nivel de renta máximo para que un opositar pueda acceder a esta ayuda. El Ejecutivo balear está inmerso en un proceso de estabilización de todo el personal interino, algo que espera tener finalizado antes de las elecciones. También ha mostrado su voluntad de convocar nuevas plazas conforme se vayan necesitando para evitar la contratación de personal interino a los niveles que se han alcanzado estos años. En estas convocatorias es donde tendrían encaje las nuevas ayudas del Ejeutivo balear para quienes preparen una oposición.