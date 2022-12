Gran parte de la comunidad de las criptomonedas y de los medios especializados sigue sin creerse que Craig S. Wright (Brisbane, Australia, 1970) sea verdaderamente quien dice ser, aunque a él, asegura, eso ha dejado de importarle. Han pasado más de seis años desde que el empresario australiano anunciara que era él quien se ocultaba detrás del seudónimo de Satoshi Nakamoto, el fantasma que creó el bitcoin y escribió el Libro Blanco, considerada la biblia de la critpomoneda más popular del mundo. Reivindicarse como autor ya no le interesa: su único afán ahora es que sus ideas calen y sean de utilidad.

¿Es usted Satoshi Nakamoto?

—Soy Craig Wright. Escribí el Libro Blanco de Bitcoin bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.

Defiende la transparencia como garantía de seguridad en el mundo del ‘blockchain’. ¿No es contradictorio que mientras tanto la autoría de la creación del bitcoin siga envuelta en una nebulosa?

—Muchos autores publican artículos y novelas bajo seudónimos. J.K. Rowling publicó novelas de detectives bajo el nombre de Robert Galbraith y Theodor Seuss Geisel escribió bajo el seudónimo de Dr. Seuss. Estos trabajos se publican con nombres alternativos para proteger a los autores originales. Por el contrario, todas las transacciones en el blockchain [una base de datos protegida que almacena información compartida y descentralizada] son públicas y visibles para todos. La identidad está protegida contra transacciones y protegida con claves públicas/privadas para que las personas que intercambian efectivo no puedan ser identificadas. La identidad está protegida por un cortafuegos en bitcoin pero eso no significa que no exista. Una dirección debe estar vinculada a la identidad para que solo pueda existir una, y es probable que esté vinculada a un solo registro contable. Eso es algo que todavía requiere de seres humanos para auditarlo y verificarlo.

¿Qué es lo que la gente confunde en el debate entre centralización y descentralización?

—La descentralización consiste en llevar el procesamiento a los edge systems para permitir la escalabilidad y el blockchain es el índice que vincula estos procesos. Bitcoin no consiste en descentralización; bitcoin utiliza un sistema descentralizado para proporcionar micropagos. El valor de la descentralización está exclusivamente en lo que ofrece como herramienta. Para bitcoin, ese es un medio para realizar pequeños pagos ocasionales. Por otro lado, Ethereum hace que todo se ejecute en todo y la copia completa del blockchain se copia en cada máquina. Eso es centralización sin los beneficios de la centralización

¿Qué puede aportar el ‘blockchain’ a la industria turística de Baleares?

—Hay muchas oportunidades para la industria del turismo. Se puede utilizar bitcoins en sistemas de emisión de billetes, tarjetas de fidelización, transporte, hoteles, líneas aéreas… Es una prueba de que te has alojado en ese hotel, de que has pagado esa comida, de que has volado en ese vuelo en particular… Las disputas se pueden resolver rápidamente gracias al libro de contabilidad inmutable que es el bitcoin.

¿Cree que las personas aceptarán mejor que se compartan sus datos mientras sean parte de ese proceso y puedan decidir qué se comparte y qué no?

—Si las personas se registran en un sitio de terceros, como Facebook, aceptan otorgarle el derecho de usar los datos como ese sitio elija. Estos datos se venden a los anunciantes y se utilizan para beneficio de los mismos. Con bitcoin, las personas son dueñas de sus datos y pueden decidir cuáles de ellos se comparten y con quién.

¿Qué han hecho mal plataformas como FTX o Terra Luna?

—Para tener todos los beneficios que conlleva ser una corporación cotizada debe garantizarse la integridad de los registros y que se está informando honestamente. FTX es solo el ejemplo más reciente de por qué eso es tan importante. FTX dijo lo que los tontos querían escuchar: que podían jugar a los reguladores y no trabajar.

¿Qué diferencia a bitcoin del resto de criptomonedas?

—Todas las transacciones de bitcoin están claras. No se realizan actividades fuera de la cadena. Todas las actividades pueden ser auditadas. Las personas pueden confiar en el sistema, puesto que es público y auditado.

¿Son los gobiernos estatales y las instituciones financieras internacionales el principal obstáculo para las criptomonedas?

—Y si no son ellos, ¿quién entonces? Bitcoin es principalmente un sistema de micropagos para entregar efectivo a través de Internet. Sin embargo, incluí una secuencia de comandos para garantizar que el sistema se pueda utilizar de otras maneras. El sistema no fue diseñado para atacar a los bancos centrales y tampoco para oponerse a los gobiernos: ningún blockchain lo hará jamás. Las finanzas están democratizadas en Occidente. El proceso político creó reglas que las corporaciones deben seguir para mantenerse honestas y garantizar que no se aproveche del inversionista medio.

¿Qué futuro vaticina al Twitter de Elon Musk?

—El tiempo dirá.

¿Y al dinero físico?

—El efectivo es un sistema monetario generalmente aceptado que se utiliza para transacciones casuales. Es definitivo. La moneda es dinero corriente. Representa moneda de curso legal o moneda extranjera que es de curso legal en otros lugares. Sirve para pagar deuda vigente por mandato legal. Bitcoin no reemplazará al dinero.